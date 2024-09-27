Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который с 1 октября покидает свой пост, не исключил, что в будущем силы блока будут проводить военные операции за пределами своих границ.

«В будущем нас могут снова призвать к военному вмешательству за пределами наших границ», — сообщил он. По его словам, любая будущая операция НАТО должна иметь четко определенные цели.

«Мы должны четко понимать, что силы НАТО могут достичь, а что – нет», — отметил он.

Также генсек альянса признал, что операция НАТО в Афганистане стала провалом, поскольку оказалась для него «слишком амбициозной».

Кроме того, Столтенберг высказался, что обновление российской ядерной доктрины является способом запугать Запад и НАТО, чтобы ослабить поддержку Украины.

Российский президент Владимир Путин до этого предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.