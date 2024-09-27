Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Столтенберг не исключил проведения операций за пределами границ НАТО 1 1186

В мире
Дата публикации: 27.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Столтенберг не исключил проведения операций за пределами границ НАТО

Генсек НАТО Столтенберг не исключил проведения операций за пределами блока

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который с 1 октября покидает свой пост, не исключил, что в будущем силы блока будут проводить военные операции за пределами своих границ.

«В будущем нас могут снова призвать к военному вмешательству за пределами наших границ», — сообщил он. По его словам, любая будущая операция НАТО должна иметь четко определенные цели.

«Мы должны четко понимать, что силы НАТО могут достичь, а что – нет», — отметил он.

Также генсек альянса признал, что операция НАТО в Афганистане стала провалом, поскольку оказалась для него «слишком амбициозной».

Кроме того, Столтенберг высказался, что обновление российской ядерной доктрины является способом запугать Запад и НАТО, чтобы ослабить поддержку Украины.

Российский президент Владимир Путин до этого предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео