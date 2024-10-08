Будучи президентом, Харрис не станет встречаться с Путиным без Украины

Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила в интервью, транслировавшемся в понедельник, что в случае своего избрания она не будет встречаться с Владимиром Путиным на мирных переговорах, если в них не будет представлена Украина, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«В двустороннем порядке без Украины — нет. Украина должна иметь право голоса в будущем Украины», — сказала вице-президент США в программе CBS «60 минут», когда ее спросили, встретится ли она лицом к лицу с российским диктатором Путиным, чтобы обсудить прекращение войны.

Администрация президента США Джо Байдена ранее отвергла любые переговоры с Путиным.

Харрис также еще раз раскритиковала политику кандидата в президенты Дональда Трампа в отношении Украины, назвав ее «капитуляцией» перед полномасштабным российским вторжением в феврале 2022 года.

Трамп ранее раскритиковал военную и финансовую поддержку Вашингтоном Украины и заявил, что быстро достигнет мирного соглашения с Путиным.

«Дональд Трамп, если бы он был президентом, Путин уже сейчас сидел бы в Киеве. Он говорит о прекращении ее (войны) за один день. Вы знаете, что это такое? Это означает капитуляцию», – сказала Харрис.

Киев опасается, что такая сделка будет означать возвращение России территории на востоке Украины, которую Россия захватила после вторжения.

Харрис также заявила, что рассмотрит предложение Украины о вступлении в НАТО, «если и когда до этого дойдет».