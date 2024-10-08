Baltijas balss logotype

Будучи президентом, Харрис не станет встречаться с Путиным без Украины 1

В мире
Дата публикации: 08.10.2024
BB.LV
Будучи президентом, Харрис не станет встречаться с Путиным без Украины
ФОТО: Instagram

Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила в интервью, транслировавшемся в понедельник, что в случае своего избрания она не будет встречаться с Владимиром Путиным на мирных переговорах, если в них не будет представлена Украина, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«В двустороннем порядке без Украины — нет. Украина должна иметь право голоса в будущем Украины», — сказала вице-президент США в программе CBS «60 минут», когда ее спросили, встретится ли она лицом к лицу с российским диктатором Путиным, чтобы обсудить прекращение войны.

Администрация президента США Джо Байдена ранее отвергла любые переговоры с Путиным.

Харрис также еще раз раскритиковала политику кандидата в президенты Дональда Трампа в отношении Украины, назвав ее «капитуляцией» перед полномасштабным российским вторжением в феврале 2022 года.

Трамп ранее раскритиковал военную и финансовую поддержку Вашингтоном Украины и заявил, что быстро достигнет мирного соглашения с Путиным.

«Дональд Трамп, если бы он был президентом, Путин уже сейчас сидел бы в Киеве. Он говорит о прекращении ее (войны) за один день. Вы знаете, что это такое? Это означает капитуляцию», – сказала Харрис.

Киев опасается, что такая сделка будет означать возвращение России территории на востоке Украины, которую Россия захватила после вторжения.

Харрис также заявила, что рассмотрит предложение Украины о вступлении в НАТО, «если и когда до этого дойдет».

#камала харрис
1
2

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го октября

    Главное что она, когда и если станет президентом США, не стала вдруг страдать забывчивостью и четко и конкретно помнила что и кому обещала.

    2
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео