Ураган «Милтон» вышел на сушу на центральном западном побережье Флориды в районе острова Сиеста-Ки близ города Сарасота. Об этом сообщил Национальный центр изучения ураганов США, пишет ВВС. Метеорологи считают выход урагана на сушу состоявшимся, когда на берегу оказалось не меньше половины его «ока» — самого центра циклона, в котором царит относительное затишье. Метеорологи ранее отмечали, что «око» «Милтона» необычайно мало, всего несколько километров в диаметре. Зато его периферия с ураганным ветром и катастрофическими ливнями простирается на сотни километров в стороны от «ока». Из прибрежных городов Флориды в последние часы уже поступали сообщения о быстром подъеме уровня океана. Многие из населенных пунктов в зоне поражения «Милтона» стоят на низком берегу, и ураган грозит им не только разрушениями от ветра, но и катастрофическим наводнением сродни цунами. От урагана «Милтон» бежали миллионы жителей Флориды Перед приходом урагана «Милтон» с его пути в штате Флорида эвакуировались около пяти миллионов человек. «Я могу сказать, нисколько не драматизируя, что, если вы решите остаться в районах, подлежащих эвакуации, вы погибнете», — сказала накануне в телеэфире мэр города Тампа Джейн Кастор. Еще до того, как «Милтон» нанес основной удар по Флориде, ураганный ветер, торнадо и ливни на его периферии оставили без электричества сотни тысяч абонентов по всему штату. Как сообщает CNN со ссылкой на сервис PowerOutage.us, в разных округах Флориды от электроснабжения отключены около 500 тысяч жилых домов и компаний. Сведений о погибших пока нет — губернатор Флориды Губернатор Флориды Рон Десантис дал брифинг о текущем положении дел, объявил о выходе «Милтона» на берег и сообщил, в частности, что сведений о погибших у властей и спасательных служб штата пока нет. Десантис также рассказал, что перед основным ударом урагана в штате было зарегистрировано как минимум 19 торнадо. «Милтон» ослаб до второй категории Американский Национальный центр изучения ураганов около двух часов ночи по Гринвичу объявил, что после выхода на сушу ураган «Милтон» несколько ослаб и переведен во вторую категорию. Скорость постоянного ветра при урагане второй категории составляет от 154 до 177 км/ч. По принятой в Европе шкале Бофорта ураганом считается ветер постоянной (не порывами) скоростью от 118 км/ч, и с этой же отметки начинается отсчет категорий ураганов по американской шкале Саффира-Симпсона. Сейчас центр «Милтона» движется на северо-восток через полуостров Флорида, в сторону Атлантического океана, но пока прошел лишь небольшую часть пути. Как передает CNN, глава Федерального агентства чрезвычайных ситуаций США Диэнн Крисвелл предостерегла жителей Флориды от попыток уже сейчас выйти из убежищ и сказала, что «Милтон» по-прежнему представляет собой смертельную угрозу. По словам Крисвелл, в организованные властями убежища эвакуировались более 70 тысяч жителей Флориды. В Санкт-Петербурге, штат Флорида, выпало 400 мм осадков В городе Санкт-Петербург на западном побережье Флориды за время непогоды, принесенной ураганом «Милтон», выпало 16 дюймов — то есть, более 400 мм — осадков. Об этом сообщает CNN. При этом половина этого количества воды, как сообщает метеоролог CNN Чед Майерс, вылилась на Санкт-Петербург за два часа с момента, когда центр «Милтона» вышел на сушу примерно в 70 км южнее города. В Лондоне, например, в год в среднем выпадает меньше 600 мм осадков. Во многих местах Флориды, в том числе в соседней с Санкт-Петербургом Тампе, изданы повторные предупреждения об угрозе паводков. Байден обвинил Трампа во лжи о реакции властей на ураган «Милтон» Президент США Джо Байден обвинил кандидата в президенты Дональда Трампа в том, что он «безумно, безответственно и безостановочно распространяет дезинформацию и прямую ложь» о действиях властей в связи с ураганами «Милтон» и «Хелен». «Честно говоря, эта ложь — это просто не по-американски, такому просто не должно быть места ни сейчас, ни когда-либо вообще», — сказал Байден в среду на пресс-конференции о подготовке к удару «Милтона» по Флориде. Байден напомнил, что Трамп заявляет, будто федеральные власти ограничили размер помощи пострадавшим 750 долларами, что местные власти захватывают недвижимость, оказавшуюся под ударом «Хелен», и что деньги на борьбу с последствиями урагана потрачены на прием иммигрантов. Байден обрушился и на пламенную сторонницу Трампа, конгрессмена Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что федеральные власти США управляют погодой. «Мы управляем погодой?! Это даже не смешно! Это же такая дурость!» — сказал президент. К демократу Байдену заочно присоединились и некоторые из видных республиканцев, однопартийцев Трампа и Грин. Конгрессмен от Флориды Карлос Хименес заявил в эфире CNN, что Грин после ее заявления о том, что власти управляют погодой, стоит «проверить голову». Конгрессмен от Северной Каролины, по которой ударил ураган «Хелен», Чак Эдвардс написал в сети X, что видит всплеск активности «недостоверных источников, пытающихся посеять хаос путем распространения выдумок, теорий заговора и слухов о реакции на ураган». «Никто не может контролировать погоду», — добавил Эдвардс, явно намекая на заявление Марджори Тейлор Грин. «Он просто все это выдумывает», — так сенатор от Юты Митт Ромни охарактеризовал заявления Трампа о том, что средства на борьбу с последствиями стихийных бедствий будто бы потрачены на мигрантов. «Если говорить об отдыхе от правды, то он взял самый длинный отпуск», — заявил республиканец Ромни.

