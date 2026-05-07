Утренний прилет дронов взбудоражил и политическую оппозицию. Как уже сообщалось, сеймовская оппозиция начала сбор подписей с требованием отставки министра обороны Андриса Спрудса. С гневным комментарием выступил и один из видных деятелей Нацобъединения, экс-мэр Огре Эгилс Хелманис.

"Сегодня мы вышли на новую ступень эскалации. На этот раз уже никто не может оправдываться тем, что «прилетел дружественный дрон». Совершено целенаправленное нападение на латвийский стратегический объект - резервы топлива.

Наши телефоны молчат. Ни предупреждений, ни сигналов тревоги не поступает. Украинцы предложили латвийским "умникам" программу, которая сообщает о передвижении дронов в воздушном пространстве - с какой скоростью летает, а что за дрон. Латвийские мудрецы эту программу не взяли, а вот эстонцы, правда, согласились и взяли.

Почему мы просто не можем взять у украинцев программу и начать ею пользоваться? У нас прогрессивные вместо этого пускают туман в глаза о стенах дронов. На этот раз считаю, что Спрудс должен уйти в отставку. Кто-то должен набраться мужества и уволить его, если у него самого не хватает мужества", - написал в социальных сетях Эгилс Хелманис.

Он заявил, что в Латвии "нищета во всем" - в идеях, в обороне страны и в информировании населения. "Мы должны реально меняться", - заявил политик и еще раз призвал использовать разработанную Украиной программу.