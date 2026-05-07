Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) не поддерживает и выражает разочарование сегодняшним решением Международного олимпийского комитета (МОК), которым отменяются ограничения для Беларуси и белорусских спортсменов на участие в международных соревнованиях с использованием национальной символики.

Как сообщили порталу bb.lv в ЛОК, там считают это неприемлемым отступлением от основных принципов Олимпийской хартии в то время, когда война против Украины продолжается.

«Позиция Латвии по этому вопросу остаётся неизменной, поскольку реальность войны не изменилась. Поэтому возвращение символики государств-агрессоров на стадионы недопустимо, пока продолжаются активные боевые действия и нарушается территориальная целостность Украины. Использование национальной символики на международных площадках является прямым инструментом «мягкой силы» государств-агрессоров, направленным на нормализацию противоправных действий и раскол единой позиции международного сообщества», – заявили в ЛОК.

До сих пор и особенно сейчас ЛОК координирует свои решения и действия с международными партнёрами — странами Балтии, Украиной и Северными странами, а также поддерживает тесный диалог с правительством. В настоящее время разрабатываются уточнённые рекомендации для латвийских спортсменов и федераций по участию в международных соревнованиях, чтобы соблюсти этические принципы и ценности.

ЛОК осознаёт, что такие решения вызывают сильные эмоции в обществе и спортивной среде, и призывает сохранять спокойствие, уважение и взаимопонимание.

Что решил МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал вернуть белорусских спортсменов и сборные на международные турниры, сообщается на сайте организации. Таким образом отменяются рекомендации от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года.

«МОК вновь заявляет, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться действиями их правительств, включая участие в войне или конфликте», – говорится в сообщении.

Комитет отмечает, что белорусы выступали на последних турнирах в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов «без каких-либо инцидентов на спортивной арене или за ее пределами», а НОК Беларуси «находится в хорошем состоянии и соблюдает Олимпийскую хартию».

Ограничения и санкции в отношении РФ оставили в силе.