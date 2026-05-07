Планы по введению зоны с низким уровнем выбросов не приостановлены, заявил мэр Риги Виестур Клейнбергс. Как это переводится на понятный язык? А просто - дума собирается повысить плату за стоянку в центре столицы, поменяв зоны стоянок.

Мэр указал, что одним из обещаний Риги Европе является введение зоны с низким уровнем выбросов.

"Хочу четко заявить, что никакие планы по зоне с низким уровнем выбросов не приостановлены", - подчеркнул мэр.

В свою очередь, существующий договор с консультантами не продлен, чтобы предусмотренные средства впредь использовались более грамотно, пояснил политик.

Мэр добавил, что в настоящее время находится в Брюсселе, где участвует в переговорах с комиссарами и депутатами, чтобы добиться для Риги более крупного финансирования в следующем бюджете Европейского союза.

Вот такой парадокс. Европа дает деньги, а платят все равно наши автомобилисты.

Как сообщалось, председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхолц приостановил продвижение проекта зоны с низким уровнем выбросов, указав, что в основе создания этой зоны лежит введение платы за въезд в центральную часть города.

Как сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы, глава комитета обещает провести дополнительную оценку проекта по введению зоны с низким уровнем выбросов, поскольку считает, что предложенные сценарии предназначены в основном для увеличения городского бюджета, а не для уменьшения количества автомобилей в городе и улучшения качества воздуха.

Разработанные департаментом городского развития Рижского самоуправления и ООО "Ernst & Young Baltic" альтернативные сценарии установления зоны с низким уровнем выбросов в случае Риги фактически означали бы введение платы за въезд, а не целенаправленные решения для улучшения качества воздуха, поясняет Бергхолц.

"Очевидно, что не были произведены достаточно точные расчеты. Я считаю, что это очередной проект самоуправления, при реализации которого, возможно, были растрачены средства", - заявил депутат.