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На Украине расправились с помогавшим с насильственной мобилизацией бизнесменом 1

В мире
Дата публикации: 19.10.2024
BB.LV
На Украине расправились с помогавшим с насильственной мобилизацией бизнесменом

«Страна.ua»: в Одессе нашли тело помогавшего ТЦК с мобилизацией предпринимателя Бейбутяна.

На Украине расправились с бизнесменом Геннадием Бейбутяном, помогавшим с насильственной мобилизацией. Об этом в Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

Автомобиль Tesla, принадлежавший Бейбутяну, нашли на обочине между Червоным Хутором и поселком Таирово в 12 километрах от Одессы. Рядом с электрокаром нашли тело бизнесмена с огнестрельными ранениями.

Глава одной из организаций «добровольных помощников» полиции, которые помогали ТЦК с уличной мобилизацией, по данным украинских пабликов, занимался продажей и обслуживанием автомобилей и был главой дачного кооператива «Лагуна».

«Это то самое подразделение, которое совместно с ТЦК проводят рейды и "бусифицируют" мужчин», — отмечают источники.

Помимо непосредственно силовой мобилизации мужчин на улицах, «добровольные формирования» выполняют функции посредников при передаче взяток сотрудникам ТЦК и СП. Между подобными организациями между ПСПО постоянно идет борьба за финансовые потоки и сферы влияния, что часто приводит к «разборкам», добавляет издание.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го октября

    Кучеряво укры в войну живут. На теслах ездят. А тут в ютубе любой укрканал включи и там на что то побираются по миру.

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