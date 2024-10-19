В ЕС раскрыли условие Украине для вступления в НАТО

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс раскрыл условие Украине для вступления в НАТО. Его комментарий приводит Reuters.

По его словам, Украина должна победить коррупцию. Кроме того, Брекельманс призвал выработать четкие критерии, которым страна должна будет следовать для вступления в альянс. В противном случае, уточнил он, принять решение о приглашении в объединение будет сложно. «Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение», — заявил он.

Среди прочего, Брекельманс подчеркнул, что среди стран-членов НАТО до сих пор нет единогласного решения о приглашении Украины в альянс, поскольку по этому вопросу мнения в Европе разнятся.