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Глава Еврокомиссии отменила встречу с премьером Сербии из-за российского министра 1

В мире
Дата публикации: 25.10.2024
BB.LV
Глава Еврокомиссии отменила встречу с премьером Сербии из-за российского министра
ФОТО: Global Look Press

Глава ЕК отменила переговоры с премьером Сербии из-за его встречи с министром РФ.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отменила переговоры с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем из-за его встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Об этом заявил глава постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэля Жоффре, сообщает агентство AFP.

По его словам, диалог сербского премьера и российского министра свидетельствует о намерении Белграда укреплять экономические отношения с Москвой.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не изменит путь к членству в Европейском союзе. Он подчеркнул, что Белград «прилежно работает» над евроинтеграцией и рассчитывает на положительные результаты. При этом он отметил, что Сербия как независимая и суверенная страна будет придерживаться собственной внешней политики и никогда не введет санкции против России.

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Комментарии (1)

  • Гений Разума
    Гений Разума
    25-го октября

    О чём можно с Урсулой говорить, только о её профнепригодности

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