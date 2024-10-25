Глава Еврокомиссии отменила встречу с премьером Сербии из-за российского министра

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отменила переговоры с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем из-за его встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Об этом заявил глава постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэля Жоффре, сообщает агентство AFP.

По его словам, диалог сербского премьера и российского министра свидетельствует о намерении Белграда укреплять экономические отношения с Москвой.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не изменит путь к членству в Европейском союзе. Он подчеркнул, что Белград «прилежно работает» над евроинтеграцией и рассчитывает на положительные результаты. При этом он отметил, что Сербия как независимая и суверенная страна будет придерживаться собственной внешней политики и никогда не введет санкции против России.