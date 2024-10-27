Baltijas balss logotype

Президент Литвы Науседа усомнился в европейском будущем Грузии 4

В мире
Дата публикации: 27.10.2024
BB.LV
Президент Литвы Науседа усомнился в европейском будущем Грузии
ФОТО: Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в европейском будущем Грузии с учетом политики правящей партии «Грузинская мечта». Об этом он заявил после того, как проголосовал на выборах в парламент страны, передает агентство Reuters.

«Со сближением с Европейским союзом результаты этих выборов [в Грузии] не имеют ничего общего. Говорить о какой-то возможности проевропейского курса не приходится», — рассказал глава государства.

Науседа также усомнился в факте победы «Грузинской мечты», добавив, что ее политика нацелена от отдаление от европейского сообщества.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны рассчитывают на перезагрузку отношений с Западом, в частности, с США и Евросоюзом, сразу с первых месяцев 2025 года. Он также подчеркнул, что потенциальное улучшение отношений с Тбилиси отвечает в том числе интересам и потребностям самого Запада.

3
2

Комментарии (4)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го октября

    И это выступает член КПСС. Реально просто смешно.

    9
    0
  • Д
    Дед
    27-го октября

    Вот и грузины поняли, что Европу им не хочется. Посмотрели, что получилось с Прибалтикой и не надо им такой демократии.

    7
    1
  • Гений Разума
    Гений Разума
    27-го октября

    Власть демократии, разумеется, меньшинству не нравится проигрыш, но обязаны подчиниться власти большинства, в том то и принЦып демократии. Товарищ просто привык к тирании и других способов правления не приемлет...

    15
    0
  • Гений Разума
    Гений Разума
    27-го октября

    Власть демократии, разумеется, меньшинству не нравится проигрыш, но обязаны подчиниться власти большинства, в том то и принЦып демократии. Товарищ просто привык к тирании и других способов правления не приемлет...

    10
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео