Президент Литвы Науседа усомнился в европейском будущем Грузии

Президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в европейском будущем Грузии с учетом политики правящей партии «Грузинская мечта». Об этом он заявил после того, как проголосовал на выборах в парламент страны, передает агентство Reuters.

«Со сближением с Европейским союзом результаты этих выборов [в Грузии] не имеют ничего общего. Говорить о какой-то возможности проевропейского курса не приходится», — рассказал глава государства.

Науседа также усомнился в факте победы «Грузинской мечты», добавив, что ее политика нацелена от отдаление от европейского сообщества.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны рассчитывают на перезагрузку отношений с Западом, в частности, с США и Евросоюзом, сразу с первых месяцев 2025 года. Он также подчеркнул, что потенциальное улучшение отношений с Тбилиси отвечает в том числе интересам и потребностям самого Запада.