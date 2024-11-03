CNN: Выборы в США не подтолкнут Путина к диалогу с Киевом

Результаты президентских выборов в США не повлияют на позицию президента России Владимира Путина по войне РФ против Украины. Об этом эксперт по внешней политике РФ и сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм заявил американскому телеканалу CNN, пишет Deutsche Welle.

Выдержки из беседы CNN приводит в воскресенье, 3 ноября. У Кремля сейчас «нет причин переосмысливать то, чем он занимается в Украине», - отметил политолог.

«Что, как считает [Трамп], он может сделать, и каким влиянием он обладает, на данный момент не ясно - и я не думаю, что это (переговоры по Украине. - прим.ред.) - быстрый процесс», - пояснил Грэм.

Дональд Трамп, занимавший пост главы Белого дома с января 2017 года по январь 2021-го, вновь баллотируется на должность президента от Республиканской партии.

«Кто бы ни стал главой государства в США, Кремль попытается использовать в своих интересах то, что он считает дисфункциями политической системы Соединенных Штатов, а также «трещины в единстве Запада», - указал эксперт. Аналитик Chatham House: Путин хочет ограничить влияние Вашингтона в мире

Аналогичной позиции придерживается и ассоциированный научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Джон Лок. «Для Путина "Украина является лишь средством достижения цели, а цель - еще больше ограничить влияние США на международные проблемы"», - отметил он.

«Когда советники [Трампа] объяснят ему, что в действительности происходит, и тот факт, что Китай играет ключевую роль в поддержке способности России продолжать эту войну, республиканец "неожиданно может отчетливо ощутить, что он не слишком хорошо расположен к Путину", - добавил Лок. - В то же время Пекин воспримет любые уступки как "еще одно указание на слабость США"».

«Соперница Трампа на выборах, демократ Камала Харрис в случае победы во многом продолжит политику Джозефа Байдена. Его администрация поддерживает Киев, несмотря на расхождения по ряду вопросов - в том числе по ударам западным оружием вглубь РФ. Администрация Харрис "определенно не продаст украинцев, однако всерьез проверит <...>, готовы ли они вести эту изнурительную войну"», - подчеркнул Лок.