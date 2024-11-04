Экоактивистка Грета Тунберг поучаствовала в акции протеста в Тбилиси против итогов парламентских выборов.

На акции протеста, которая состоялась на проспекте Руставели в центре столицы Грузии Тбилиси в понедельник, 4 ноября, Тунберг заметили журналисты. На мероприятии собрались представители оппозиции, выступающие против результатов выборов в парламент закавказской республики.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что США и Европейский союз должны поддержать протесты после парламентских выборов в Грузии. Она также призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

26 октября в Грузии завершились парламентские выборы. Оппозиционная партия «Сильная Грузия» заявила о бойкоте парламента после поражения на выборах. Партии «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены» уже заявили о том, что бойкотируют парламент.