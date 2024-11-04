Средства на поддержку Украины могут начать искать у жителей Европейского союза (ЕС). Такое развитие событий допустил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По его словам, это может произойти при отказе Вашингтона оказывать помощь Киеву или в случае ухудшения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстановки на фронте.

«Если ситуация станет сложной, Европе придется взять на себя ответственность за это. Это означает, что в кошельках европейских налогоплательщиков должно быть найдено больше денег для поддержки Украины», — объяснил Хяккянен.