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Разрешение США Украине наносить удары по целям в России поможет в войне - Слайдиньш 2

В мире
Дата публикации: 19.11.2024
BB.LV
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

Разрешение США Украине атаковать цели в России с использованием ракет дальнего радиуса действия определенно поможет ослабить наступление российских сил, особенно в Курской области, заявил в интервью Латвийскому радио офицер штаба Национальной гвардии Латвии (Земессардзе), майор Янис Слайдиньш, пишет ЛЕТА.

Он подчеркнул, что для объективной оценки значимости этого разрешения в ходе войны важно знать, на какую именно территорию распространяется это решение — только на Курскую область или на более широкую зону. Также важно понимать, сколько ракет такого типа находится в распоряжении Украины, чтобы реально повлиять на боеспособность российской армии.

Слайдиньш отметил, что широкая общественность, вероятно, никогда не получит четких ответов на эти вопросы. «Мы не знаем, какие именно ракеты США предоставили Украине. Из открытых источников известно лишь, что это система ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров», — сказал эксперт.

Учитывая намерение России восстановить контроль в Курске, разрешение США Украине использовать ракеты дальнего действия для ударов по целям в России, по мнению Слайдиньша, несомненно, поможет украинским силам сдерживать российское наступление. Он добавил, что Россия в последние годы значительно развила свою военную инфраструктуру в приграничных с Украиной районах, что предоставляет Украине цели для таких ударов.

Оценивая возможную реакцию России, майор Земессардзе отметил, что очередная "красная линия" России была нарушена, однако предсказать, будут ли последствия реальными или останутся на уровне риторики, сложно. По его словам, Западу не следует чрезмерно опасаться угроз российского диктатора Владимира Путина, а нужно активнее помогать Украине для прекращения начатой Россией войны.

При этом Слайдиньш признал, что Россия по-прежнему достаточно сильна и ищет ресурсы для продолжения активных действий на поле боя, а стремление Украины восстановить границы 1991 года пока выглядит как иллюзия.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден уполномочил Украину использовать американские ракеты дальнего радиуса действия для ударов по военным целям на территории России, подтвердил в воскресенье агентству AFP американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Издания The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на неназванные источники, первыми сообщили об этом разрешении, указав, что оно было дано в ответ на размещение северокорейских войск для поддержки военных усилий Москвы.

Американский чиновник подтвердил подлинность этих сообщений, но представители Госдепартамента, Белого дома и Пентагона отказались от комментариев.

Президент Украины Владимир Зеленский настойчиво требовал от Вашингтона разрешения на использование ракетных систем ATACMS для атак на цели в России.

СМИ сообщили, что изменение позиции администрации Байдена вызвано прибытием северокорейских войск в Россию. По данным западных разведок, на территории России размещены около 10 000 северокорейских солдат.

Следуя примеру США, Франция и Великобритания разрешили Украине использовать поставленные ей ракеты дальнего действия "SCALP" и "Storm Shadow" для ударов по территории России, сообщает французская газета Le Figaro.

Франция и Великобритания ранее не позволяли применять свои ракеты для ударов по России без одобрения Вашингтона на использование ATACMS.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине ракеты "Taurus" с дальностью свыше 500 километров, опасаясь, что они могут быть использованы для атак на российские цели.

Зеленский в своей вечерней видеоречи, комментируя сообщения СМИ, заявил, что укрепление Украины — это план победы, о котором он проинформировал своих партнеров, и одним из ключевых пунктов является предоставление украинской армии дальнобойного оружия.

«Сегодня в СМИ многие говорят о том, что нам дано разрешение соответствующим образом действовать. Но удары не наносятся словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя. Несомненно», — подчеркнул Зеленский.

Польша в воскресенье положительно оценила новость о том, что Байден дал разрешение Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия против целей в России, отметив, что реакция Байдена выражена на языке, который понимает российский диктатор Владимир Путин.

«С участием северокорейских войск в войне и массовыми ракетными ударами России [по Украине в воскресенье] президент Байден отреагировал на языке, который понимает Путин», — написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на платформе "X".

«Жертва агрессии имеет право на самооборону. Сила сдерживает, слабость провоцирует», — добавил Сикорский.

#война рф и украины
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Комментарии (2)

  • MiU
    Made in USSR
    19-го ноября

    "...поможет в войне" . В войне - да! Может помочь. Жаль, что в этой тупой военной голове с одной извилиной нет места для мира.

    12
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    19-го ноября

    Если такой умный,то почему только майор или за пересказывание статей из западной прессы ,предподнося их как собственные выводы больше не дают?!

    34
    1

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