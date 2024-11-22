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ООН обеспокоена ударом РФ баллистической ракетой по Днепру 3

В мире
Дата публикации: 22.11.2024
Deutsche Welle
ООН обеспокоена ударом РФ баллистической ракетой по Днепру
ФОТО: Instagram

В ООН призывают Москву и Киев к деэскалации. После удара РФ баллистической ракетой по Днепру Владимир Зеленский обвинил Москву во втором за год шаге к эскалации войны и заявил, что мира Россия "точно не хочет", пишет DW.

Использование Россией новой баллистической ракеты средней дальности для удара по Украине в ООН считают "вызывающим беспокойство развитием". "Это очередное вызывающее тревогу и беспокойство развитие. Все это идет в неправильном направлении", - заявил в четверг, 21 ноября, Стефан Дюжаррик - пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерриша.

При этом Дюжаррик повторил обращенный к обеим сторонам конфликта призыв деэскалировать ситуацию, завершить войну в соответствии с международным правом и обеспечить защиту мирного населения - "не наносить удары по гражданским целям или критически важным объектам гражданской инфраструктуры".

Зеленский обвиняет Россию в эскалации

Вечером 21 ноября президент Украины Владимир Зеленский в обнародованном в Telegram заявлении обвинил Россию в эскалации конфликта, назвав его вторым за год. "Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны. Была применена новая баллистическая ракета. Путин ударил по нашему городу Днепру - одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины - контингента в не менее 11 тысяч солдат", - написал украинский лидер.

По словам Зеленского, удар РФ баллистической ракетой по Украине - это "доказательство, что мира Россия точно не хочет". "И Путин врет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации", - заявил украинский лидер.

Президент отметил, что "сильной реакции мира" на удар РФ нет, а мир "должен на это реагировать". "Надо реагировать. Надо давить. Надо принуждать Россию к настоящему миру, который возможен только благодаря силе. Иначе будут бесконечные российские удары, угрозы и дестабилизация, и не только против Украины", - предостерег Владимир Зеленский.

Путин о ракете, которой ударили по Днепру

Ранее в тот же день, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин в телеобращении заявил, что армия РФ нанесла удар по городу Днепру "баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении" с помощью "новейшей российской системы средней дальности "Орешник". Он также обвинил ВСУ в нанесении двух ударов дальнобойным оружием, поставленным Западом, по территории России. По его утверждению, цели ударов достигнуты не были.

В свою очередь украинская сторона утверждает, что утром 21 ноября Россия выпустила по городу Днепру ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету "Кинжал", семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Эксперты из США, на которых ссылаются агентства AFP и Reuters, указали, что, по их оценке, Россия для удара по Украине МБР не применяла.

#война рф и украины #оон
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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го ноября

    Кто такой Зеленский?!

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го ноября

    Зелебоба обвиняет в эскалации...Вот шут позорный. Это ж он вечно ноет и клянчит-"дайте, дайте, разрешите, подайте". Один раз вообще губу на томагавки раскатил. Потому что ему эскадация выгодна. Воюя одна укра не вытянет. Поэтому ему надо разогреть всё до того, чтоб ещё войска запада влезли. И з за этого серти даже не предупреждали своё население о ударе мбр по укре. Хотя путинчек предупредил запад за ранее и ьам отлично знали. И зелибобская шобла знала. Но населению говорили что эти слухи всё кремлёвское ипсо ципссо и кококо. Ему надо жертвы. Море кровавого мяса на телеэкранах. Чтоб выть потом, стенать и обвинять и предъявлять. Грёбаное чертило. Хрипатый звездорас.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го ноября

    "И з за этого серти" И з за этого черти. Ббшники, когда вы уже междумордие сайта начнёте подправлять? Что это за щель ввода текста комментария ? Сделайте хоть на строк 8, чтоб можно было написаный текст просмотреть нормально. А не в этих дурацких щелях. Пендаль тому, кто этот сайт ваял.

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