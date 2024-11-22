С марта этого года Россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей нефти. К такому выводу пришел британский исследовательский центр Open Source Centre, проанализировав спутниковые снимки, пишет ВВС .

Ведущие эксперты и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сказали Би-би-си, что, по их убеждению, этой нефтью Москва расплачивается с Пхеньяном за оружие и солдат, которыми КНДР помогает России воевать с Украиной.

Анализ спутниковых снимков, которым Open Source Centre эксклюзивно поделился с Би-би-си, показывает, что за последние восемь месяцев более дюжины северокорейских танкеров совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и своими портами.

Снимки танкеров в море показывают, что в Россию они шли пустыми, а возвращались загруженными.

Первый рейс, задокументированный Open Source Centre, состоялся 7 марта 2024 года, через семь месяцев после первых сообщений о поставках северокорейских боеприпасов России. Последний — 5 ноября.

«Этот постоянный приток нефти дает Северной Корее уровень стабильности, которого она не видела с тех пор, как были введены санкции», — считает старший аналитик Open Source Centre Джо Берн.

Северная Корея из-за своей ядерной программы находится под санкциями ООН, и ей запрещено закупать больше 500 тысяч баррелей нефти в год.

Миллион баррелей (56 тысяч тонн), о котором говорит Open Source Centre — это для России совсем небольшой объем: по официальным данным, она за одни сутки добывает почти в десять раз больше.

Open Source Centre отмечает, что миллион баррелей — это минимальная оценка, потому что часть рейсов они не смогли отследить из-за облаков.

«Весь август было облачно, так что мы не смогли задокументировать ни одного рейса», — поясняет Джо Берн.

Российский МИД на просьбу Би-би-си прокомментировать выводы Open Source Centre не ответил.

«Эти поставки обеспечивают топливо для путинской военной машины: это нефть за ракеты, нефть за артиллерию, нефть за солдат», — говорит Хью Гриффитс, который в 2014–2019 гг. возглавлял Группу экспертов ООН, следившую за соблюдением санкций против Северной Кореи.

Глава Форин-офиса Дэвид Лэмми в заявлении для Би-би-си сказал: «Россия в своей войне в Украине все больше начинает зависеть от Северной Кореи, ее солдат и оружия в обмен на нефть».

Нефть и нефтепродукты нужны Пхеньяну, в частности, для того, чтобы перебрасывать по стране войска и вооружения, а также заправлять автомобили правящей элиты.

Режим санкций позволяет Северной Корее закупать всего 500 тысяч баррелей в год, тогда как ее потребление, по оценкам специалистов, составляет около девяти миллионов баррелей. Поэтому КНДР покупает нефть и нефтепродукты нелегально.

По словам доктора Го Мёнхуна из южнокорейского Института национальной стратегии в области безопасности, связанного с разведкой, эти нелегальные способы поставок включают перегрузку нефти с танкера на танкер в открытом море. Это и рискованный, и дорогой способ.

«А теперь Ким Чен Ын получает нефть напрямую, притом, наверное, лучшего качества, и есть вероятность, что он получает ее бесплатно, за боеприпасы. Что может быть лучше? — говорит доктор Го. — Миллион баррелей это ничто для такой нефтедобывающей страны, как Россия, но это существенный объем для Северной Кореи».

Отслеженные тайные поставки

Во всех 43 рейсах, которые отследил Open Source Centre по спутниковым снимкам, северокорейские танкеры приходили в российский порт Восточный с отключенными трекерами, которые показывают, где находится судно, а оттуда возвращались в четыре порта на восточном и западном побережьях КНДР.

«Суда тихо приходили почти каждую неделю. С марта идет довольно постоянный поток», — говорит Джо Берн из Open Source Centre.

Команда, которая отследила движение этих танкеров, знает их грузоподъемность с тех времен, когда были введены санкции.

Затем они изучили фотографии судов, приходивших в Восточный и уходивших из него, обращая внимание на их осадку — то есть, то, насколько они были загружены.

Северокорейские танкеры, по их оценке, уходили загруженными на 90%.

Из этих исходных данных и была выведена оценка в миллион баррелей. Это в десять раз больше, чем Россия официально поставила Северной Корее в 2023 году.

США еще в мае заявили, что, по их оценке, Россия поставила в КНДР 500 тыс.баррелей нефти.

В марте этого года Россия торпедировала продление мандата Группы экспертов ООН, следившей за соблюдением санкций против Северной Кореи.

«Мы отслеживали некоторые из причастных судов и компаний, но нас заставили прекратить работу — возможно, после того, как они уже превысили лимит в 500 тысяч баррелей», — говорит американка Эшли Хесс, которая работала в Группе экспертов до самого ее роспуска.

По словам британца Эрика Пентон-Воука, возглавлявшего группу в 2021–2023 годах, российские члены группы пытались мешать ее работе.

«А теперь, когда группы больше нет, они могут просто игнорировать правила. Тот факт, что Россия приглашает эти суда в свои порты и загружает их нефтью, демонстрирует новый уровень пренебрежения санкциями», — говорит эксперт.

Сейчас Пентон-Воук входит в правление Open Source Centre. Он отмечает, что проблема с сотрудничеством Москвы и Пхеньяна глубже, чем превышение лимита поставок нефти.

«Теперь эти авторитарные режим наращивают сотрудничество, помогают друг другу добиваться чего они хотят и игнорируют пожелания мирового сообщества. Это становится все опаснее […] Меньше всего нам хотелось бы, например, чтобы северокорейское тактическое ядерное оружие появилось у Ирана», — объясняет Пентон-Воук.

Южная Корея и ее союзники больше всего опасаются, что за помощь в войне с Украиной Москва отблагодарит Пхеньян спутниковыми и ракетными технологиями.

«Когда вы посылаете своих людей умирать на чужой войне, то миллион баррелей нефти — вряд ли достаточная цена», — рассуждает доктор Го.

С ним согласен российский специалист по Северной Корее, профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Я раньше думал, что это не в интересах России — делиться военными технологиями, но сейчас, возможно, у нее другой расчет. Россиянам нужны эти солдаты, и это дает северокорейцам новый рычаг влияния», — говорит Ланьков.