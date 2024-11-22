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Зеленский: «Если помощь сократят, я думаю, мы проиграем» 1

В мире
Дата публикации: 22.11.2024
BB.LV
Украинский лидер все мрачней глядит в будущее.

Украинский лидер все мрачней глядит в будущее.

Киев планирует в 2025 году произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысяч крылатых ракет.

Украина может проиграть войну с Россией, если США перестанут оказывать Киеву помощь, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Если помощь сократят, я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы будем бороться. У нас есть [военное] производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

При этом украинский лидер отметил, что завершение войны во многом зависит от США. «[Президент РФ Владимир] Путин слабее Соединенных Штатов Америки. У президента США есть и сила, и полномочия, и оружие, и он может снизить цену на энергоносители», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, избранному президенту Дональду Трампу будет «непросто» положить конец военному конфликту, но он может это сделать. «Потому что он намного сильнее Путина. США сильнее», — еще раз подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что Киев планирует в 2025 году произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов. «Так же, как и в этом году, в следующем мы полностью выполним цели по производству и поставке всех остальных типов дронов», — отметил Зеленский.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о выпуске первых 100 дальнобойных ракет Р-360 «Нептун». Изначально это были противокорабельные ракеты с дальностью полета 280 км, созданные на основе советской Х-35. Их разработку в Украине вело местное конструкторское бюро «Луч» с 2013 года. Минобороны РФ впервые заявило о перехвате такой ракеты в августе прошлого года.

США поддерживают Киев с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Согласно данным Счетной палаты США, по состоянию на сентябрь этого года Вашингтон предоставил Киеву более $174 млрд в виде финансовой и военной помощи. Трамп при этом неоднократно заявлял, что намерен сократить поддержку Украины и как можно скорее добиться мира. До вступления Трампа в должность президента действующий глава государства Джо Байден собирается добиться от конгресса утверждения финансовой помощи для Украины на 2025 год, говорил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Комментарии (1)

  • AG
    Andrejs Gricenko
    22-го ноября

    У Украины в тылу около 250 тысяч всяких спецСлужб с огромными зарплатами даже по европейским меркам . Огромный патенциал . И внутренних резервов хватает . Если проследить траты Укрчиновников в европе скупающих земли и предприятия в тридорого .

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