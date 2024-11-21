Новый этап эскалации: Путин сделал ряд жестких заявлений, указав, чем сегодня били по Днепру

Путин: конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
«С этого момента, как уже неоднократно Россия подчеркивала, ранее спровоцированный коллективным Западом украинский конфликт приобрел элементы уже глобального характера после атак нашей территории дальнобойными западными ракетами», — отметил российский лидер.
По его словам, США толкают мир к глобальному конфликту из-за своего разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России.
«Не Россия, а США разрушили систему международной безопасности», — добавил российский лидер.
Вместе с этим, Путин рассказал о том, чем РФ ударила сегодня утром по Украине. По его словам, был применен новейший тип ракет «Орешник».
«Новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду, существующие системы противоракетной обороны противника их не перехватывают», - указал он.
«РФ будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону при применении ракет», - заявил Путин.
Путин также заявил о праве России применить оружие против объектов целого ряда стран.
«Россия в праве атаковать объекты стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов», - заявил он.
«Россия готова решать спорные вопросы мирными средствами, но готова к любому развитию событий, ответ всегда будет», - подытожил Путин.
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