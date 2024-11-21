Военный аналитик Вердиньш: удар по Украине МБР – это послание не Украине, а Западу

Если Россия применила против Украины межконтинентальную ракету без ядерной боеголовки, это является предупреждающим сигналом для Запада и США, что в следующий раз она может применить ракету с ядерной боеголовкой, такое мнение агентству LETA выразил военный аналитик Мартиньш Вердиньш.

Эксперт отметил, что это может стать еще одним витком эскалации. По мнению Вердинша, с момента победы на выборах кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа до его инаугурации наступит «серый период», когда каждый сможет сделать что угодно и ему за это ничего не будет, потому что ситуация такова, что нынешний Президент Джо Байден продолжает работать, а Трамп еще не вступил в должность президента.

По его словам, некоторые игроки рассматривают этот «серый период» как возможность сделать то, что входило в более рискованные планы, зная, что эта неопределенность даст такую возможность. Однако как только Трамп вступит в должность президента США, правила игры немного изменятся и «наступит новая реальность».

Военный аналитик признал, что после инаугурации Трампа вопрос российско-украинских переговоров станет одним из приоритетных. В настоящее время все стороны хотят получить для себя лучшие позиции на возможных переговорах, причем стартовые позиции должны быть получены еще до переговоров, поскольку есть признаки того, что они могут состояться.

Он заявил, что если Россия применила межконтинентальную ракету, то это сигнал предназначен не для Украины, а для остального мира и особенно США. Когда говорят о применении ядерного оружия против Украины, чаще всего имеют в виду малое тактическое ядерное оружие.

Вердиньш пояснил, что тактическое ядерное оружие является стратегическим, к тому же им можно стрелять снарядом из пушки или сбрасывать бомбу с самолета. По мнению военного аналитика, это будет мелкомасштабное, но ядерное оружие. Такие атаки на Украину не требуют межконтинентальной баллистической ракеты. Он сказал, что это ядерное оружие стратегического уровня, которым угрожают равнозначным игрокам. В этом случае Россия может угрожать Западу и ядерным государствам, которые находятся достаточно далеко от России.

Военный эксперт также добавил, что ежедневные запуски межконтинентальной баллистической ракеты с обычной боеголовкой слишком дороги, поскольку ракета рассчитана на то, чтобы нести ядерное оружие. Вердиньш пояснил, что межконтинентальная ракета предназначена для полета через два континента - от Евразии до Северной Америки. Ракета слишком дорогая и используется только в редких случаях.

«Все боятся, что Россия применит против Украины тактическое ядерное оружие, которое имеет относительно небольшую мощность, на которое западным странам придется ответить. Уже известно, как они отреагируют - применив обычное оружие, но оно будет применено массово. Запад не будет применять ядерное оружие, но неизвестно, каким будет ответ России», — сказал военный аналитик, добавив, что существуют опасения, что такая эскалация может выйти из-под контроля.

Как сообщалось, после сегодняшнего удара новым типом вооружения Путин сделал ряд жестких заявлений.