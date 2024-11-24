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Чтобы попасть на стол хирурга, в Венесуэле платят больше 100 долларов 1

В мире
Дата публикации: 24.11.2024
BB.LV
Бесплатная медицина только в морге.

Бесплатная медицина только в морге.

В среднем пациенту с пневмонией приходится ждать два часа, пока ему введут первое лекарство.

National Hospital Survey опубликовала результаты исследования за январь-июль 2024 года, согласно которым средняя стоимость пребывания пациента в операционной составляет $103.

«В первой половине этого года было зафиксировано, что 91% больниц, за которыми ведется наблюдение, просят пациентов предоставить список расходных материалов, чтобы их могли принять в операционные, независимо от того, считается ли операция экстренной или нет», - говорится в пресс-релизе National Survey, который цитирует Tal Cual.

Параллельно с расходами на среднего пациента, по их оценкам, уровень нехватки в операционных составляет около 74%, а в случае экстренных операций - 36%.

Они также сообщают, что в среднем на одну больницу приходится 35 операционных коек неотложной помощи: это 16 % от общего числа стационарных коек.

Что касается оказания медицинской помощи, то, по их данным, на одного пациента требуется не менее 228 долларов на основные принадлежности. «Это более 65 минимальных зарплат», - отмечают в ENH.

Кроме того, в обзоре больниц сообщается, что в среднем пациенту с пневмонией приходится ждать два часа, пока ему введут первое лекарство. В случае сердечного приступа ожидание составляет один час и 14 минут.

«Согласно международным стандартам, адекватное время оказания помощи при инфаркте составляет от 30 до 45 минут. Для лечения пневмонии, по моим оценкам, может потребоваться до одного часа», - сказал представитель ENH.

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Комментарии (1)

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    Anton Kvaskov
    24-го ноября

    В Латвии же что бы попасть на прием к доктору,надо ждать от 3 месяцев и до...........или пока не поздно,или надежда умирает последней.

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