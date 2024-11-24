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Для жителей Украины опубликовали графики отключения электроэнергии 1

В мире
Дата публикации: 24.11.2024
BB.LV
Для жителей Украины опубликовали графики отключения электроэнергии
ФОТО: Global Look Press

Украинская ДТЭК проинформировала жителей о графиках подачи электроэнергии.

Стало известно, по какому графику в крупных городах Украины будут отключать электроэнергию. Об этом пишет УНИАН.

Украинская энергетическая компания ДТЭК опубликовала графики подачи и отключения электроэнергии для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. Так, жителей страны проинформировали, что в воскресенье, 24 ноября, электричество отключают только по одной группе на 3 часа — с 16:00 до 19:00 по местному времени.

Утром 17 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о крупной воздушной атаке со стороны РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет. ДТЭК позднее заявил о том, что был нанесен ущерб ряду тепловых электростанций. В российском Минобороны подтвердили нанесение массированного удара по энергетической инфраструктуре Украине.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го ноября

    Тоже новость. Это у них уже давно.🙄 И ничего нового.

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