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Это случилось: ударная волна от столкновения галактик достигла Земли 1

В мире
Дата публикации: 24.11.2024
BB.LV
Это случилось: ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
ФОТО: Unsplash

MNRAS: ударная звуковая волна от столкновения галактик достигла Земли.

Астрономы сообщили об одной из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала до Земли из глубин космоса. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Ученые установили, что столкновение произошло в группе галактик Квинтет Стефана — она находится в 290 миллионах световых лет от Земли.

По словам исследователей, одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других. Таким образом, она создала невероятно мощный ударный фронт, который был похож на «звуковой удар реактивного истребителя».

При этом, человеческое ухо не способно услышать звук от столкновения галактик, - об этом рассказал астрофизик Сергей Попов.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го ноября

    Что за чушь? Как может ЗВУКОВАЯ волна распостранятся в безвоздушной среде? Гравитационные волны от столкновения возможно. В космосе нет среды передачи звуковых волн.

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