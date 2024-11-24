На Украине зафиксировали волну подрывов силовиков

На Украине зафиксирована волна подрывов силовиков, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Украинские правоохранители зафиксировали несколько инцидентов в Киеве за последние дни. Как сообщается, боец ВСУ стал жертвой подрыва автомобиля в Днепровском районе столицы страны.

Как сообщает издание «Украинская правда», еще один инцидент произошел в середине ноября в Печерском районе Киева. Прибывшие по ложному вызову о насилии в отношении женщины сотрудники полиции вошли в квартиру с «растяжкой» на входной двери. Как рассказали изданию в Национальной полиции Украины, для подрыва используются и дистанционно управляемые устройства.