На Украине зафиксировали волну подрывов силовиков

Нацполиция Украины зафиксировала серию диверсий против силовиков.
На Украине зафиксирована волна подрывов силовиков, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Украинские правоохранители зафиксировали несколько инцидентов в Киеве за последние дни. Как сообщается, боец ВСУ стал жертвой подрыва автомобиля в Днепровском районе столицы страны.
Как сообщает издание «Украинская правда», еще один инцидент произошел в середине ноября в Печерском районе Киева. Прибывшие по ложному вызову о насилии в отношении женщины сотрудники полиции вошли в квартиру с «растяжкой» на входной двери. Как рассказали изданию в Национальной полиции Украины, для подрыва используются и дистанционно управляемые устройства.
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