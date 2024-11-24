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На Украине зафиксировали волну подрывов силовиков 1

В мире
Дата публикации: 24.11.2024
BB.LV
На Украине зафиксировали волну подрывов силовиков
ФОТО: Global Look Press

Нацполиция Украины зафиксировала серию диверсий против силовиков.

На Украине зафиксирована волна подрывов силовиков, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Украинские правоохранители зафиксировали несколько инцидентов в Киеве за последние дни. Как сообщается, боец ВСУ стал жертвой подрыва автомобиля в Днепровском районе столицы страны.

Как сообщает издание «Украинская правда», еще один инцидент произошел в середине ноября в Печерском районе Киева. Прибывшие по ложному вызову о насилии в отношении женщины сотрудники полиции вошли в квартиру с «растяжкой» на входной двери. Как рассказали изданию в Национальной полиции Украины, для подрыва используются и дистанционно управляемые устройства.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го ноября

    Мда. Пока ещё дронами друг друга мочить не начали по криминалу. И эти времена недалеки. Взрывчатки с "эха войны" будет завались. Дронщиков и дешёвых на колене собранных девайсов тоже будет достаточно.

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