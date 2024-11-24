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Около 200 стран одобрили миллиарды долларов бедным государствам на борьбу с потеплением 1

В мире
Дата публикации: 24.11.2024
BB.LV
Около 200 стран одобрили миллиарды долларов бедным государствам на борьбу с потеплением
ФОТО: pixabay

200 стран одобрили $300 млрд в год бедным государствам на борьбу с потеплением.

Около 200 стран одобрили предложение COP29 о выделении минимум 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением климата.

По данным агентства, порядка 200 стран одобрили климатическую сделку, которая повышает по меньшей мере до 300 миллиардов долларов в год объем финансирования, выделяемого богатыми историческими загрязнителями бедным странам на борьбу с потеплением климата.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го ноября

    мля...на пздц. (фейспалм) Этот мир уже неизлечим.Это что ещё за новьё левацкое-"историческими загрязнителями"???Мляяя😳 Мир дурдома.

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