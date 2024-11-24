Около 200 стран одобрили миллиарды долларов бедным государствам на борьбу с потеплением

200 стран одобрили $300 млрд в год бедным государствам на борьбу с потеплением.

Около 200 стран одобрили предложение COP29 о выделении минимум 300 миллиардов долларов в год бедным странам на борьбу с потеплением климата.

По данным агентства, порядка 200 стран одобрили климатическую сделку, которая повышает по меньшей мере до 300 миллиардов долларов в год объем финансирования, выделяемого богатыми историческими загрязнителями бедным странам на борьбу с потеплением климата.