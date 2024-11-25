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США вернут Киеву ядерку, если РФ пойдет на полную оккупацию 1

В мире
Дата публикации: 25.11.2024
BB.LV
США вернут Киеву ядерку, если РФ пойдет на полную оккупацию

Ключевые действия Москвы запланированы на период 2026–2035 гг., а возможно, и раньше.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что Кремль планирует полную оккупацию Украины, документ подготовлен на 2026–2045 годы.

Замначальника ГУР Скибицкий заявил), что РФ разработала стратегический план по разделу и оккупации Украины. Документ создан в декабре 2022 года и определяет цели Кремля вплоть до 2045 года. Однако ключевые действия запланированы на период 2026–2035 гг., а возможно, и раньше.

Цели россии: полный контроль над Украиной, установка пророссийского или "нейтрального" правительства и закрепление оккупированных территорий как "российских". ГУР подчеркивает, что Кремль меняет планы в зависимости от ситуации и успехов Украины на поле боя.

Россияне готовили наступление на Харьков и Сумы на июнь 2024 года, - сообщают источники. По имеющимся данным, в районе Белгорода было сосредоточено около 46 000 оккупантов для удара на Харьковском направлении, а на Сумском – 23 000. Планировалось начать с атаки на Харьков, а через 3–4 дня – наступление на Сумы и продвижение вглубь Украины.

В Белом доме обсуждают возвращение Украине ядерного оружия, - пишет на этом фоне New York Times. Поскольку вступление в НАТО остается маловероятным, рассматриваются альтернативы, включая усиление вооружений Киева. При этом некоторые чиновники предложили вернуть Украине ядерный арсенал, изъятый после распада СССР, чтобы создать мощный сдерживающий фактор против РФ.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    25-го ноября

    Как только это ядерное оружие доедет до Украины, туда сразу прилетит ядерный апокалипсис, это на западе понимают поэтому может и хотят? Жалко польских колхозников у них точно ни кто после этого покупать ни станет

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