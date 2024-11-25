В НАТО решили обсудить нанесение превентивных ударов по России

В НАТО обсуждают нанесение высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта. Об этом заявил глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр.

По словам офицера, альянс изменил свое отношение к стратегии обороны. «Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет», — пояснил он, отметив, что члены НАТО должны больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов.

Бауэр указал, что альянсу нужна комбинация высокоточных ударов, выводящих из строя системы, использующиеся для нападения. «И мы должны нанести первый удар», — заключил он.