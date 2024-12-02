Россия не сможет оказать действенную помощь войскам Башара Асада.

Повстанцы ворвались во второй по величине город Сирии Алеппо, вступив в столкновения с правительственными войсками на западной окраине города Это первый случай нападения оппозиционных сил на Алеппо с 2016-го, когда их вытеснили в результате изнурительной кампании с участием РФ и Ирана

По словам очевидцев, жители покидают Алеппо из-за ракетных обстрелов и уличных перестрелок. Наступление последовало после того, как в среду тысячи боевиков прошли по деревням и городам на северо-западе Сирии.

Это первый случай нападения оппозиционных сил на Алеппо с 2016 года, когда их вытеснили из восточных кварталов в результате изнурительной военной кампании, в которой на стороне сирийских правительственных войск выступили Россия и Иран.

На этот раз не сообщается о каком-либо существенном сопротивленим со стороны правительственных сил. Вместо того появились сообщения, что правительственные войска отступают, а повстанцы публикуют сообщения в соцсетях, призывая сдаваться.

Pоссийские и сирийские военно-воздушные силы нанесли бомбовые удары по провинции Идлиб, фактической столице Правительства спасения, опасаясь, что повстанцы захватят полный контроль над Алеппо.

Обозреватели отмечают, что наступление началось в день, когда связанная с Ираном ливанская группировка "Хезболлах", подписала соглашение о прекращении огня с Израилем.

Битва за Алеппо: дежа вю

Турция, поддерживающая сирийские оппозиционные группировки, потерпела неудачу в дипломатических усилиях по предотвращению нападений правительственных сил, которые были расценены как нарушение соглашения 2019 года о замораживании линии соприкосновения, подписанного при поддержке России, Турции и Ирана.

Турецкие силовики заявили, что сирийские оппозиционные группировки первоначально начали давно запланированное “ограниченное” наступление на Алеппо, откуда были совершены нападения на мирных жителей. Однако наступление расширилось, когда сирийские правительственные войска стали отступать со своих позиций, сообщили турецкие официальные лица. Целью наступления было восстановление границ зоны деэскалации.

Битва за Алеппо в 2016 году стала поворотным моментом в войне между сирийскими правительственными войсками и повстанцами, поскольку протесты против правления Башара Асада в 2011 году переросли в полномасштабную войну.

В том году Россия, Иран и их союзнические группировки помогли сирийским правительственным войскам восстановить контроль над всем Алеппо после изнурительной военной кампании и многонедельной осады.

Помимо поддержки оппозиционных сил, Турция также установила военное присутствие в Сирии, направив войска в некоторые районы на северо-западе страны. Отдельно и в основном на востоке Сирии Соединенные Штаты поддерживают силы сирийских курдов, сражающиеся с боевиками "Исламского государства".

"Восстановить конституционный порядок"

Сирийское правительство никак не прокомментировало вторжение повстанцев в пределы города Алеппо.

Кремль заявил, что рассматривает это нападение как посягательство на суверенитет Сирии и выступает за скорейшее установление конституционного порядка в регионе, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для прессы.

Вооруженные силы Сирии заявили, что они вступили в столкновения с повстанцами в сельской местности вокруг Алеппо и Идлиба, уничтожив беспилотники и тяжелое вооружение. Они пообещали отразить атаку и обвинили повстанцев в распространении ложной информации об их успехах.

Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за военными действиями, сообщила, что в пятницу повстанцы взорвали два заминированных автомобиля на западной окраине Алеппо. Военный обозреватель сообщил, что повстанцы также смогли захватить контроль над Саракебом, расположенным к югу от Алеппо, городом, стратегически расположенным на пересечении автомагистралей, связывающих Алеппо с Дамаском и побережьем. В четверг сирийские правительственные власти перекрыли движение на этом шоссе.

Командир повстанцев опубликовал в социальных сетях записанное сообщение, в котором призвал жителей Алеппо сотрудничать с наступающими силами.

Государственное турецкое агентство Anadolu сообщило, что повстанцы оппозиции вошли в центр города Алеппо, добавив, что “прорваны линии обороны сил режима вдоль оси Хамдания, Нью-Алеппо и Захра на окраине города”. Сообщается, что в настоящее время повстанцы контролируют около 70 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб.

Ранее государственные СМИ Сирии сообщили, что снаряды, выпущенные повстанцами, попали в студенческие общежития университета Алеппо в центре города, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое студентов.

В телефонном разговоре со своим сирийским коллегой министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи охарактеризовал нападения повстанцев в Сирии как “заговор, организованный США и сионистским режимом после поражения этого режима в Ливане и Палестине”.

Повстанцы разместили в Интернете видеоролики, демонстрирующие, что они используют беспилотники, новое для них оружие.

Турецкое агентство Anadolu, передающее репортажи из Идлиба, сообщило, что повстанцы атаковали военную авиабазу к юго-востоку от города Алеппо с помощью беспилотников рано утром в пятницу, уничтожив вертолет. В ходе наступления оппозиционные группировки захватили тяжелое вооружение, склады и военную технику, принадлежащие правительственным силам.

Наступление повстанческих сил Сирийского правительства спасения (ССГ) также взяло под контроль городские районы Хальса, Аль-Рашидин и Хан Туман, где, по данным мониторингового сайта Liveuamap, армия под командованием президента Башара Асада бросила четыре старых танка Т55 советского производства.

По данным Liveuamap, боевые действия также ведутся в демилитаризованной зоне на севере Сирии, граничащей с Турцией.

По данным официальных источников, поддерживаемые Турцией силы противников Асада сумели взять под контроль часть трассы M5, главного перекрестка дорог между Алеппо и столицей Дамаском.

Какие силы активны на местах?

Сирийские, российские и иранские силы опасаются, что новое наступление может привести к тому, что повстанцам удастся установить полный контроль над городом Алеппо. Это станет серьезным ударом для Москвы и Тегерана, который все еще переживает недавние потери своего союзника "Хезболлах" в Южном Ливане.

По сообщениям, один из главных командиром иранских Стражей революции Киумар Пурашеми был убит в первые часы столкновений в Алеппо. В то же время а российские авиаудары особенно ожесточены в городском районе Хан аль-Асаль, где находится важная топливная база сирийской армии.

По данным иранских источников, правительство Асада перебросило в исторический город и столицу самой густонаселенной провинции Сирии 25-ю дивизию спецназа, ранее известную как "Силы тигра", прошедшую российскую подготовку.

Подразделение SSG поддерживается исламистской группировкой "Тахрир аш-Шам", обвиняемой в экстремистских убеждениях и связанной с "Джебхат ан-Нусрой", сирийским филиалом "Аль-Каиды", действовавшим до 2019 года.

Среди других военных подразделений, развернутых президентскими силами, - Палестинская Иерусалимская бригада и 4-я сирийская дивизия, вооруженные современными российскими танками Т-90 и модернизированными версиями Т-72.

По неподтвержденным данным, погибли 200 солдат. Силы Идлиба заявили, что среди погибших есть российские военнослужащие из подразделения беспилотников.

В Сирии расположены два стратегических военных форпоста Москвы: порт ВМФ России в Восточном Средиземноморье в Тартусе и аэродром для военных самолетов в Хмеймиме.