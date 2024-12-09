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Иран предупредил о рисках гражданской войны в Сирии 1

В мире
Дата публикации: 09.12.2024
BB.LV
Иран предупредил о рисках гражданской войны в Сирии
ФОТО: pixabay

Глава МИД Ирана предупредил о риске начала войны в Сирии после захвата Дамаска.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что гражданская война и распад страны могут произойти в Сирии после захвата Дамаска вооруженной оппозицией.

«Мы следим за развитием событий в Сирии и не хотим допустить возникновения опасений», — отметил министр.

По его словам, опасения связаны с возможностью начала гражданской или межконфессиональной войны, частичного или полного распада Сирии и превращения ее в убежище для террористов.

Также Арагчи выразил озабоченность из-за вторжения израильской армии в буферную зону на границе с Сирией, о котором армия Израиля официально объявила 8 декабря.

Геополитический кризис в Сирии начал обостряться после наступления антиправительственных вооруженных сил в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции взяли под контроль город Хомс и вошли в Дамаск.

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Комментарии (1)

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    Сарказм
    9-го декабря

    Ах, какая трогательная забота о будущем Сирии.. Простите, а до этого (начиная с 2011 года), там гражданской войны не было, нет? И не принимал ли Иран в этой самой гражданской войне самое активное участие, помогая Асаду всем, чем мог (в том числе и военной силой). А когда этого самого Асада, несмотря на всю помощь, мокрыми тряпками погнали из Сирии, то иранский МИД вдруг увидел опасность гражданской войны?

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