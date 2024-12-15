Избранный президент США Дональд Трамп выступил против использования ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России. Он также признал, что ему не удастся завершить войну за 24 часа, как он обещал ранее. Однако, как пишет Reuters, часть обязательств по установлению безопасности в Украине планируют перенять европейские лидеры.

«Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и усугубляем ситуацию», — сказал Трамп в интервью журналу Time по случаю признания его «человеком года».

На вопрос о том, собирается ли он отказаться от поддержки Украины, избранный президент США заявил, что намерен использовать финансирование её обороны как рычаг давления на Россию для достижения мирного соглашения. «Я хочу достичь соглашения, и единственный способ сделать это — не отказываться от поддержки Украины», — сказал Трамп. Ранее советники Трампа выдвинули несколько вариантов по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Кроме того, Трамп признал, что не сможет закончить войну в Украине за 24 часа, о чём несколько раз заявлял во время своей предвыборной кампании. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — это «более простая проблема» по сравнению с конфликтом России и Украины.

Европейские лидеры настроены скептически по отношению вступления Украины в НАТО

В прошлом месяце Франция уже обсуждала перспективу отправки европейских войск в Украину с Великобританией. Аналогичные переговоры велись между Украиной, странами Балтии и Скандинавии. «Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из пяти – восьми европейских стран, которые имеют обязательства не в рамках НАТО, а в рамках двустороннего соглашения с Украиной, и очень решительно настроены действовать», — писали Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Министры финансов и иностранных дел Франции, Германии и Польши также провели встречи в Варшаве и Берлине, за несколько недель до того, как Польша примет председательство в ЕС от Венгрии. Как пишет Reuters, европейские лидеры хотят продемонстрировать Трампу, что они готовы взять на себя часть ответственности по установлению безопасности в Украине. Также они учитывают, что Украина вряд ли вступит в НАТО или даже получит приглашение в альянс.