Baltijas balss logotype

«‎Навальная, Яшин, Кара-Мурза стоят в центре Берлина и пытаются докричаться до Путина» 3

В мире
Дата публикации: 16.12.2024
BB.LV
Люди со светлыми лицами уже мало кого вдохновляют.

Люди со светлыми лицами уже мало кого вдохновляют.

Российские релоканты разошлись во взглядах на методы воздействия на режим.

Владимир Кара-Мурза, Юлия Навальная и Ильи Яшин объявили о проведении единой акции 1 марта 2025 года «Путин, хватит убивать» в Берлине. Однако, их призыв не нашел отклика среди российской эмиграции. В частности, известный эксперт Михаил Крутихин, близкий к конкурентной организации - Форуму Свободной России Гарри Каспарова, написал в своем телеграм-канале:

"Самим им не смешно - призывать серийного убийцу прекратить убивать.

Чикатило, как тебе не стыдно, хватит убивать! Гитлер, побойся бога, хватит убивать! Сталин, имей совесть, хватит убивать! Путин, хватит убивать!

Овцы вышли на демонстрацию с плакатами: «Волк, хватит убивать!».

-Путин, хватит убивать, ну поубивал уже в свое удовольствие, и хватит!

-Нет, не хватит, мне не надоело ещё. И что вы мне сделаете? (смеется)…

Бессильная позиция жертвы, которая только и может, что кричать мучителю - «хватит!».

Навальная, Яшин, Кара-Мурза стоят в центре Берлина и пытаются докричаться до Путина в Кремле через всю Европу, чтобы он прекратил убивать. Думают, что он услышит и одумается? Нет конечно. Может быть они кричат, чтобы это «простые россияне» услышали? А зачем? Чтобы те узнали, что эмигранты и «иноагенты» против Путина? Так им об этом и Соловьев из телека рассказывает. Для чего тогда кричат? Это же смешно - кричать в пустоту.

Очевидно, что судьба путинского режима решается не на демонстрациях в Берлине, а на войне в Украине. Заставить серийного убийцу прекратить убивать можно, только силой обезвредив его. Кричать что-то Путину из Берлина - высшая степень клинического идиотизма. Обращаться в Берлине нужно к немецким властям и обществу - просить их усилить всестороннюю, прежде всего военную помощь Украине, а также противодействие путинскому режиму на всех направлениях и во всех сферах. Такие обращения не бесполезны, голоса россиян в поддержку Украины достаточно эффективно привлекают здесь дополнительное внимание к этой теме.

Обращаться можно и к соотечесенникам, где бы они не находились, но с призывом к поддержке тех, кто реально сражается с Путиным: украинцев, российских добровольцев в Украине, подпольщиков и политзеков в России.

В качестве лозунга антипутинского сопротивления гораздо лучше, чем «Путин, хватит убивать!», звучит - «Обезвредить убийцу-Путина!».

1
10

Комментарии (3)

  • JJ
    Jan Jans
    16-го декабря

    самое интересное, что эта шобла уже никому не нужна. орать могут громко, но сами между собой за бабло грызутся нещадно. как Свальный прикарманил себе все деньги, так до сих пор от женушки его не могут ничего получить, вот и носятся с нею как с писанной торбой. но она не дается, потому что знает - поделится баблом, сразу станет неинтересна никому. продолжаем смотреть за этим концертом. попкорн уже заготовили. и, кстати, чтобы не быть обвиненными в предвзятости (хотя свалисты и непредвзятость - это все равно, что дельфин и русалка), могли бы и на Нетаньяху погнать, который сделал для этого мира наихудшие вещи

    2
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го декабря

    Самый адекватный на прошлом ихнем сабвнтуе был Семён Скрепецкий с иконой алёшеньки небутербродного..😆 Самая бесполезная фигня это эти белопольточники. Ещё имела бы хоть какой то смысл ихний ор в рф. А уж орать в берлине...Мда.

    5
    0
  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    Молодцы, так держать, только думаю всем по барабану,,, кстати на Делви принципиально больше ни захожу, там комментарии без подписки ни оставить и сайт вообще говно, если деньги ни загрузил, вообще отстой, надеюсь всё перейдут на bb,,, они доханулись до этого комменты опустили:))) ну думаю скоро все с Белым свалят, тут можно писать и смотреть

    5
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео