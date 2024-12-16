Большинство депутатов Бундестага поддержали вотум недоверия правительству Олафа Шольца. Канцлер ФРГ сам поставил этот вопрос перед парламентом после того, как его коалиция распалась. Внеочередные выборы в Германии запланированы на 23 февраля.

BBC сообщает, что теперь президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер должен в течение 21 дня принять решение, распускать ли Бундестаг. Ранее он говорил, что «стране нужно стабильное большинство и правительство, которое способно действовать», так что ожидается, что Штайнмайер распустит Бундестаг.

В течение 60 дней в Германии пройдут новые выборы.

Согласно опросам, больше всего шансов на победу на досрочных выборах у коалиции христианских партий ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем: ее поддерживают чуть более 30% избирателей. Мерц, в частности, обещает увеличить военные расходы и закрыть границу для нелегалов. Он также не исключает возможности поставки Украине ракет Taurus — Шольц и его партия выступают против этого.

Второе место, согласно опросам, может получить ультраправая «Альтернатива для Германии». За нее готовы проголосовать около 20% избирателей. Однако другие партии традиционно отказываются формировать работать с «Альтернативой», так что ультраправые вряд ли войдут в новую коалицию.

Социал-демократы, согласно опросам, могут получить около 17% голосов, а «зеленые» — 11%.

Конституция Германии не позволяет Бундестагу распуститься самостоятельно. Так что единственный способ провести досрочные выборы — это вынос вотума недоверия правительству.

За послевоенную историю Германии только шесть раз Бундестаг голосовал по вопросу о доверии правительству. Последний раз это случилось в 2005 году. Тогда действующий канцлер Герхард Шредер (как и Шольц, социал-демократ) спровоцировал досрочные выборы. На них победила коалиция христианских партий ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель.