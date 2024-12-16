Россия выпустила корейцев на бой с украинцами – Пентагон 3 1081

В мире
Дата публикации: 16.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Россия выпустила корейцев на бой с украинцами – Пентагон

По оценкам американской стороны, северокорейские войска впервые вступили в бой вместе с российскими силами в Курской области и понесли потери.

Об этом журналистам сказал представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер агентство Reuters.

На брифинге Райдер подтвердил, что оценки США указывают на участие солдат КНДР в боях в Курской области на прошлой неделе.

"У нас есть свидетельства того, что они понесли потери, как убитыми, так и ранеными", – добавил представитель Минобороны США, отметив, что дальнейших подробностей у него нет.

По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, северокорейские подразделения уже потеряли не менее 30 солдат убитыми и ранеными. Потери украинской стороны не озвучиваются.

Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

На фото вверху: Кадр с, как утверждается, северокорейским солдатом в Курской области РФ в объективе украинского дрона. Фото публикуют украинские телеграмм-каналы.

#война РФ и Украины
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
Оставить комментарий

(3)

