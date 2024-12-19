Президент Украины Владимир Зеленский, принявший участие в саммите Евросоюза в Брюсселе, подчеркнул, что для достижения мира в Украине необходимо единство между Европой и Америкой, сообщила в четверг «Актуальная камера».

«Для нас это очень важно, особенно в начале следующего года. Нам очень нужно единство между Соединенными Штатами и странами Европы. Нам необходимо это единство, чтобы достичь мира. Я думаю, что только вместе США и Европа смогут остановить Путина и спасти Украину», - заявил Зеленский.