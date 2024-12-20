Бывший журналист и певица танго Сандра Лазо была объявлена избранным президентом Уругвая Яманду Орси будущим министром обороны.

Лазо, родившаяся в Монтевидео в 1967 году, бывшая активистка Союза коммунистической молодежи, с 1989 года она присоединилась к Движению за народное участие,группировке в составе Широкого фронта, коалиции, победившей на выборах 24 ноября.

Бывший директор по муниципальным коммуникациям департамента Роча, депутат, а затем сенатор, Сандра Лазо, входила в комиссии по обороне и окружающей среде.

Будущий министр ранее выступала против покупки шести самолетов Embraer Super Tucano для ВВС и двух патрульных кораблей для ВМС.

Общая численность вооруженных сил страны в последнее время составляла 24,65 тысяч человек, также имелись военизированные формирования МВД (0,8 тысяч человек). Основу регулярных вооружённых сил составляли сухопутные войска (4 штаба дивизий, девять бригад, артиллерийский полк стратегического резерва и другие части, на вооружении которых имелось 15 основных боевых танков, 18 боевых машин пехоты, 170 бронетранспортёров, 148 бронемашин, 185 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 135 миномётов, 15 пусковых установок ПТУР и 69 безоткатных орудий).

ВВС насчитывали 3 тысячи человек, 15 боевых самолётов, 20 транспортных самолётов, 22 учебных и вспомогательных самолёта, а также два разведывательных и 10 транспортных вертолётов.

ВМС насчитывали 5,4 тысяч человек, 2 фрегата, 3 тральщика, 40 катеров и вспомогательные суда, а также части морской пехоты, береговой охраны и подразделение морской авиации.

Личный состав вооружённых сил Уругвая принимает участие в миротворческих операциях ООН (потери Уругвая во всех операциях ООН с участием страны составили 33 человек погибшими).