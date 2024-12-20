Предварительный анализ информации бортовых самописцев разбившегося в ноябре в Вильнюсе самолета DHL не выявил признаков незаконного вмешательства, сообщило в пятницу Министерство юстиции Литвы.

"Расследование безопасности, возглавляемое отделом расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции, еще раз подтверждает, что предварительный анализ данных регистратора полетных данных "Boeing 737-476" и речевого самописца кабины пилотов, а также сбор улик на месте крушения не выявили никаких признаков незаконного вмешательства", - говорится в сообщении министерства.

Данные с обоих самописцев были просканированы в лаборатории звукозаписи и авионики Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий Германии.

По словам представителей министерства, полученные данные показали ряд технических параметров полета. Речевой самописец в кабине пилотов записывал разговоры экипажа, а также фиксировал фоновые звуки в кабине.

"Считывая определенные параметры полета с бортового самописца, удалось восстановить первое изображение траектории полета самолета", - говорится в сообщении министерства.

Расследование катастрофы продолжает международная группа следователей из Испании, Германии и Соединенных Штатов Америки.

Генеральная прокуратура Литвы также проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего технического обслуживания или ремонта транспортных средств, их оборудования и нарушения правил международных полетов.

Министерство обещает предоставить дополнительную информацию, если ее раскрытие не помешает успешному завершению расследования.

В первой половине декабря Генпрокуратура Литвы сообщила, что в рамках досудебного расследования было опрошено около 30 человек.

Самолет "Boeing", перевозивший посылки DHL для компании "Swiftair", разбился на подлете к аэропорту Вильнюса утром 25 ноября. Испанский пилот погиб, еще один испанец, немец и литовец получили ранения.

Самолет также задел жилой дом, в котором проживали 13 человек, все они спаслись. На этой неделе городское самоуправление Вильнюса предоставило пострадавшим семьям социальное жилье на год.