Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минюст Литвы: черные ящики разбившегося в Вильнюсе самолета DHL не показывают вмешательства 1 933

В мире
Дата публикации: 20.12.2024
LETA
Изображение к статье: Минюст Литвы: черные ящики разбившегося в Вильнюсе самолета DHL не показывают вмешательства

Предварительный анализ информации бортовых самописцев разбившегося в ноябре в Вильнюсе самолета DHL не выявил признаков незаконного вмешательства, сообщило в пятницу Министерство юстиции Литвы.

"Расследование безопасности, возглавляемое отделом расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции, еще раз подтверждает, что предварительный анализ данных регистратора полетных данных "Boeing 737-476" и речевого самописца кабины пилотов, а также сбор улик на месте крушения не выявили никаких признаков незаконного вмешательства", - говорится в сообщении министерства.

Данные с обоих самописцев были просканированы в лаборатории звукозаписи и авионики Федерального бюро по расследованию авиационных происшествий Германии.

По словам представителей министерства, полученные данные показали ряд технических параметров полета. Речевой самописец в кабине пилотов записывал разговоры экипажа, а также фиксировал фоновые звуки в кабине.

"Считывая определенные параметры полета с бортового самописца, удалось восстановить первое изображение траектории полета самолета", - говорится в сообщении министерства.

Расследование катастрофы продолжает международная группа следователей из Испании, Германии и Соединенных Штатов Америки.

Генеральная прокуратура Литвы также проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего технического обслуживания или ремонта транспортных средств, их оборудования и нарушения правил международных полетов.

Министерство обещает предоставить дополнительную информацию, если ее раскрытие не помешает успешному завершению расследования.

В первой половине декабря Генпрокуратура Литвы сообщила, что в рамках досудебного расследования было опрошено около 30 человек.

Самолет "Boeing", перевозивший посылки DHL для компании "Swiftair", разбился на подлете к аэропорту Вильнюса утром 25 ноября. Испанский пилот погиб, еще один испанец, немец и литовец получили ранения.

Самолет также задел жилой дом, в котором проживали 13 человек, все они спаслись. На этой неделе городское самоуправление Вильнюса предоставило пострадавшим семьям социальное жилье на год.

×
Читайте нас также:
#Литва #авиакатастрофа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео