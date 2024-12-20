В ЕС не хотят посылать миротворцев в Украину под эгидой НАТО

В мире
Дата публикации: 20.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: В ЕС не хотят посылать миротворцев в Украину под эгидой НАТО

Страны Европы обсуждают возможность отправки военных в Украину в случае прекращения боевых действий, но речь не идет об отправке миротворческих сил под эгидой НАТО, поскольку это потребовало бы согласия всех членов альянса и может вызвать конфликт с Россией.

Об этом сообщила в четверг, 19 декабря, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, переговоры пока находятся на ранней стадии, так как прекращение огня в Украине в настоящее время представляется маловероятным. При этом некоторые европейские страны рассматривают возможность отправки своих военных, поскольку хотят предоставить Украине "рычаги влияния" перед возможным началом переговоров с Россией. В ЕС также рассматривают это как один из вариантов гарантий безопасности для Украины до ее вступления в НАТО, передает Deutsche Welle.

Размещение миротворцев как сигнал для России

Эксперты и бывшие высокопоставленные представители альянса, в том числе член Евросовета по международным отношениям Камиль Гранд, отметили важность поиска приемлемого варианта для Киева. Гранд отметил, что договоренность о миротворцах в случае прекращения огня будет сигналом "для России, что ей не стоит возобновлять конфликт, а для США - что европейцы готовы подвергнуть себя риску".

В декабре верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас допустила отправку европейских военных в Украину. В то же время она подчеркнула, что "выбор в любом случае за Киевом". Министры обороны Италии и ФРГ Гуидо Крозетто и Борис Писториус допустили участие своих стран в миротворческой миссии.

#война РФ и Украины #Евросоюз
