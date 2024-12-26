Слабоумие и отвага: спецназ КНДР в Курской области ходит по минным полям и не берет пленных 1 1737

В мире
Дата публикации: 26.12.2024
Численность спецвойск Корейской народной армии оценивается в пределах от 88 000 до 121 500

За успехи на поле боя воинам Ким Чен Ына позволят пройтись по Красной площади.

В администрации президента России допускают, что в параде на Красной площади к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне могут принять участие военные из Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков. «Я думаю, что да», - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, есть ли Северная Корея в числе стран, которые дали согласие на участие своих воинских контингентов в параде.

Ранее российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в атаке на село Плёхово в Курской области участвовали бойцы сил специальных операций КНДР. Как рассказал Z-военкор, бойцы северокорейского спецназа «прошли два километра по минному полю», после чего «молниеносно ворвались» в село и «уничтожили» противника. По его данным, операция заняла около двух с половиной часов.

Котенок отметил, что, «по некоторой информации, пленных не было», и брать их военные из КНДР не намерены и в дальнейшем. О том, что в бою за Плёхово участвовал северокорейский спецназ, также сообщил военный корреспондент Владимир Романов. По его сведениям, бойцы из КНДР «прошлись, как ураган», уничтожив более 300 украинских солдат.

Численность спецвойск Корейской народной армии оценивается в пределах от 88 000 (журнал «Зарубежное военное обозрение») до 121 500 (военное ведомство Южной Кореи) военнослужащих. На спецназ возложено выполнение пяти основных задач:

-проведение разведывательных и диверсионных операций;

-проведение операций во взаимодействии с регулярными вооруженными силами КНА;

-организация «второго фронта» в тылу армии Южной Кореи и, в конечном счете, достижение стратегического превосходства;

-противодействие спецоперациям военных разведок США и Южной Кореи в тыловых районах КНДР;

-борьба с антиправительственными силами внутри страны и обеспечение внутренней безопасности.

Структурно спецназ КНА разделён на три категории: лёгкая пехота (принимает участие в боевых операциях, проводимых совместно с подразделениями уровня роты или батальона), разведывательные (в составе отдельных команд ведут поиск с целью получения разведывательной или адресной информации) и снайперские части (задачи те же, что и у лёгкой пехоты, но проводимые отдельными командами). Организационно силы спецназначения представлены 22 (возможно, 23) бригадами (в том числе две снайперские бригады морского десанта, расположенные одна на восточном побережье, другая — на западном побережье). Также в состав спецназа входят 18 отдельных батальонов (17 разведывательных, включая батальоны разведки ВМФ и ВВС, и 1 воздушно-десантный).

Руководство спецподразделениями осуществляют две основные структуры Министерства народных вооружённых сил КНДР: Управление командования специальных частей (центральная руководящая структура) и Разведывательное управление (первичная разведывательная структура, осуществляющая планирование «операций проникновения» и управление агентурным аппаратом).

Американское издание The Wall Street Journal утверждало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы отправил в Россию заместителя начальника генерального штаба Корейской народной армии, генерал-полковника Ким Ён Бока - одного из наивысших должностных лиц вооруженных сил страны. Ранее он командовал 200-тысячным корпусом спецназа, предназначенного для выполнения боевых задач на территории Южной Кореи в случае войны.

