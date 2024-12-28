Gallup: половина американцев согласна на сдачу территорий Украины в обмен на мир 1 946

Дата публикации: 28.12.2024
Последствия удара российских ракет по Кривому Рогу.

Вера населения США в победу Киева критически снизилась.

Опросы Gallup зафиксировали рекордное число американцев, считающих приемлемым потерю Киевом части территорий ради скорейшего завершения войны с РФ, сообщает русская служба "Голоса Америки".

Мнения американцев разделились примерно поровну по вопросу о том, должны ли США продолжать помогать Украине отвоевывать территории, утраченные в войне с Россией, или попытаться повлиять на скорейшее завершение конфликта – пусть даже ценой потери Киевом части территории. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса Gallup, проведенного в первой половине декабря среди около 2 тысяч совершеннолетних жителей США.

Согласно опросу, ровно половина респондентов хотели бы, чтобы США повлияли на быстрое разрешение конфликта между Россией и Украиной, даже за счет потерей Киевом части территорий. Чуть меньше – 48% опрошенных – считают, что США должны помочь Киеву вернуть захваченные Москвой регионы Украины.

Подобная ситуация наблюдается в опросах Gallup впервые: с начала российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года число поддерживающих продолжение войны до возврата Украиной своих территорий превалировало. Для сравнения: в августе 2022 года такого мнения придерживались две трети респондентов, тогда как менее трети выступали за быстрое завершение войны.

При этом желание скорейшего завершения конфликта наблюдается у сторонников обеих главных партий США, хоть и в разной степени. С момента последнего опроса в марте этого года, число сторонников скорейшего окончания войны, пусть даже с потерей Киевом территорий, среди республиканцев выросло на 20% – то есть 54% до 74%. Для демократов этот показатель составил 9%.

В Gallup также заметили раскол среди американцев касательно помощи Киеву. 37% участников опроса считают, что США делают слишком много в деле поддержки Украины, тогда как 30% думают, что помощи, наоборот, недостаточно.

В данном случае раскол прослеживается по партийной линии: почти половина демократов (48%) ответили на вопрос об американской помощи «недостаточно», тогда как такой же ответ дали лишь 12% их сограждан-республиканцев. Среди сторонников Республиканской партии Gallup фиксирует 67% ответов о том, что помощи «слишком много», у демократов – лишь 11%.

68% американцев говорят, что ни Россия, ни Украина в настоящее время не выигрывают войну. Примечательно, что подобного мнения придерживаются как республиканцы, так и демократы. С начала российского вторжения в Украину это мнение также менялось: к примеру, в июне 2023 года 30% американцев считали, что в войне выиграет Украина (12% считали, что Россия).

