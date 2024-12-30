У Украины осталось только около 50 ракет из ранее переданных США 500 ATACMS, - сообщает The New York Times. В связи с растратой большинства поставленных ракет, представители США заявляют, что Украине следует быть более взвешенной в их использовании и более тщательной при выборе целей.

На этом фоне обостряются удары со стороны РФ. "Рашисты внедрили в "шахеды" ИИ и теперь они могут летать полностью автономно, распознавая электростанции", - заявил посол Киева в ЕС Ченцов для американского ресурса Politico.

Массовым участием солдат из Северной Кореи отмечен конец этого года в Курской области.

Инструкцию по патриотической смерти нашли солдаты ВСУ у "двухсотого" вояки КНДР. В ней сказано, что "смерть - это не конец, а начало вечной славы", а сохранить честь можно, не сдаваясь в плен: достаточно снять чеку с гранаты и героически подорваться во имя вождя.

Между тем, Украина продолжает декоммунизацию. В Киеве демонтировали названия "Москва", "Минск" и советскую медаль "Золотая звезда" на Аллее городов-героев. Звание "Город-Герой" утвердили в СССР в 1965 году, первыми его получили Ленинград, Одесса, Севастополь, Волгоград, Киев и Москва.

Как отметили в национальном музее истории Украины, присвоение звания не имело четких критериев и носило хаотичный, идеологический характер, поддерживая миф о "Великой Отечественной войне".