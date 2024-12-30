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Новое на войне: ATACMS заканчивается, корейцы подрываются, Киев сносит символику СССР 1

В мире
Дата публикации: 30.12.2024
BB.LV
Штатовская помощь имеет свойство кончаться.

Штатовская помощь имеет свойство кончаться.

На телах солдат Ким Чен Ына находят инструкции по самоубийству.

У Украины осталось только около 50 ракет из ранее переданных США 500 ATACMS, - сообщает The New York Times. В связи с растратой большинства поставленных ракет, представители США заявляют, что Украине следует быть более взвешенной в их использовании и более тщательной при выборе целей.

На этом фоне обостряются удары со стороны РФ. "Рашисты внедрили в "шахеды" ИИ и теперь они могут летать полностью автономно, распознавая электростанции", - заявил посол Киева в ЕС Ченцов для американского ресурса Politico.

Массовым участием солдат из Северной Кореи отмечен конец этого года в Курской области.

Инструкцию по патриотической смерти нашли солдаты ВСУ у "двухсотого" вояки КНДР. В ней сказано, что "смерть - это не конец, а начало вечной славы", а сохранить честь можно, не сдаваясь в плен: достаточно снять чеку с гранаты и героически подорваться во имя вождя.

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Между тем, Украина продолжает декоммунизацию. В Киеве демонтировали названия "Москва", "Минск" и советскую медаль "Золотая звезда" на Аллее городов-героев. Звание "Город-Герой" утвердили в СССР в 1965 году, первыми его получили Ленинград, Одесса, Севастополь, Волгоград, Киев и Москва.

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Как отметили в национальном музее истории Украины, присвоение звания не имело четких критериев и носило хаотичный, идеологический характер, поддерживая миф о "Великой Отечественной войне".

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    30-го декабря

    Доказательства наличия ""двухсотого" вояки КНДР" есть только в качестве мутной фотографии на странице пропагандистского аккаунта Миротворец в соцсети Х

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