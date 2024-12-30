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Турция разорвала отношения с Израилем 1

В мире
Дата публикации: 30.12.2024
BB.LV
Турция разорвала отношения с Израилем
ФОТО: Global Look Press

Турция полностью разорвала отношения с Израилем, Анкара не предпринимала шагов для их улучшения. С таким объявлением выступили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

По утверждениям ряда турецких и израильских СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связывался с властями Израиля, чтобы предпринять попытку восстановить двусторонние отношения. В центре отметили, что о таком звонке не может быть и речи.

Представители организации подчеркнули, что утверждения о связях Турции с ЦАХАЛ и органами безопасности страны являются необоснованными.

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    31-го декабря

    Шо опять?

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