Турция разорвала отношения с Израилем

Турция полностью разорвала отношения с Израилем, Анкара не предпринимала шагов для их улучшения. С таким объявлением выступили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

По утверждениям ряда турецких и израильских СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связывался с властями Израиля, чтобы предпринять попытку восстановить двусторонние отношения. В центре отметили, что о таком звонке не может быть и речи.

Представители организации подчеркнули, что утверждения о связях Турции с ЦАХАЛ и органами безопасности страны являются необоснованными.