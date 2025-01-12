Перед началом боевых действий 3 года назад здесь жили 60 000 человек.

Подразделения армии России сейчас находятся менее чем в трех километрах от Покровска. Несмотря на близость фронта и постоянные обстрелы, в городе живут около семи тысяч человек. В Покровске полгода нет электричества, газа и водоснабжения, однако несколько магазинов, аптек, больница и отделение "Укрпочты" продолжают работать.

Российские FPV-дроны долетают уже до самого въезда в Покровск, даже до его северной части, которая до недавнего времени считалась относительно безопасной. Сейчас FPV-дроны охотятся за автомобилями фактически по всему Покровску. Часто под удар попадают мирные жители. Перемещаться по городу нужно между домами, чтобы в случае налета дронов быстро забежать в какой-нибудь подъезд и спрятаться.

Улицы пусты. Лишь кое-где можно встретить прохожего. С окраин доносится эхо боя. Гремит так, что дрожит земля. Российские снаряды и мины прилетают и в город. На площади у киоска – большая лужа крови и носилки.

"Это был прилет. Ранило трех женщин. Одна, наверное, уже погибла. Вывезли всех живыми, а одну – с травмой головы", – рассказывает одна из местных жительниц. За улицей, которая носит имя Защитников Украины и на которой повалены деревья, находится микрорайон Южный. Местный житель Александр рекомендует туда уже не ходить: от этого места до линии фронта – чуть более четырех километров. Та часть города, говорит Александр, пострадала больше всего.

"Обстановка тяжелая в городе. Идут постоянные обстрелы. Люди в городе есть, живут. Воду техническую подвозят, и питьевая есть, – рассказывает мужчина. – Очень громко с утра: летает авиация, артиллерия работает и "Грады". Сбрасывали авиабомбы, досталось домам по проспекту и по микрорайонам".

Несмотря на опасность налетов FPV-дронов, время от времени по городу ездят гражданские машины с белыми ленточками. Среди них и такси Дмитрия. Он по-прежнему принимает заказы. Объясняет, что таким образом люди пытаются пометить гражданские машины, чтобы не атаковал российский дрон-камикадзе.

"Откуда это пошло? Ну, один повесил ленточку, другой повесил ленточку. Один спросил у другого: зачем это? Другой говорит: "Дрон летел, я выбежал, начал махать руками, он покружился возле меня и полетел дальше", – рассказывает Дмитрий.

И тут же признается: это не помогает – дроны все равно бьют и по гражданским машинам, и по автомобилям военных.

"Раньше люди в такси часто звонили, каждые минут 15-20 даже. Сейчас по два, по три часа заказа ждешь. Никакой транспорт, кроме такси, в городе не ходит. Сейчас вот по одному-два человека здесь в девятиэтажках в подъездах живут. Одного мужика подвозил, а он говорит, что у него девять человек в подъезде. Люди и уезжают, и возвращаются. Город как-то живет. Нет ни света, ни газа, ничего. Генераторы, баллоны, буржуйки в домах", – говорит таксист. Алексей под шум канонады внимательно всматривается в небо. Наблюдает не за дронами, смотрит на своих питомцев – голубей. Пришел их покормить.

"Еще отец занимался, – объясняет он. – Штук триста, наверное, было, больше, может. Вертуны такие".

Из-за боев, говорит Алексей, около двухсот голубей пропало.

"Ты им пшеницу сыплешь, они не слетаются, боятся. Когда дрон летит, они тоже прячутся. Сразу слышат: гудит", – рассказывает мужчина.

По информации оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Хортица", российские войска безрезультатно пытаются взять Покровск "в клещи". Также пытаются ослабить логистику украинских войск в городе.