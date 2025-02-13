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Первые предложения по снижению бюрократии в ЕС коснутся устойчивого развития 2

В мире
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
Первые предложения по снижению бюрократии в ЕС коснутся устойчивого развития
ФОТО: LETA

Первые предложения по сокращению бюрократии и административного бремени в Европейском Союзе (ЕС) будут касаться изменений нормативных актов в сфере устойчивого развития. Они будут опубликованы в ближайшие недели, заявил в интервью агентству LETA комиссар ЕС по экономике, производительности, внедрению и упрощению Валдис Домбровскис.

В среду, 12 февраля, Европейская комиссия представила рабочую программу на 2025 год, направленную на повышение конкурентоспособности, улучшение безопасности и укрепление устойчивости экономики ЕС. В числе приоритетов – упрощение реализации нормативных актов ЕС в течение следующих пяти лет, снижение административного бремени и упрощение регулирования.

Домбровскис напомнил, что поставлена цель сократить административное бремя на 25% в целом, а для малых и средних предприятий – на 35%.

«По оценкам, ежегодные административные издержки составляют около 300 миллиардов евро. Снижение на 25% означает экономию 37,5 миллиарда евро. Мы намерены достичь этой цели в течение текущего мандата Европейской комиссии, то есть за пять лет», – отметил Домбровскис.

Он подчеркнул, что каждому еврокомиссару поручено представить предложения по сокращению бюрократического бремени в своей сфере ответственности, поэтому изменения затронут все сектора.

Отвечая на вопрос о том, как бороться с ситуацией, когда к требованиям ЕС национальные органы добавляют дополнительные обязательства для предпринимателей и заявителей на проекты, Домбровскис признал, что такая практика действительно существует.

«Многие требования действительно исходят от ЕС. Поэтому наша задача на европейском уровне – пересмотреть их и при необходимости сократить. Однако есть и другой феномен: государства-члены нередко вводят дополнительные требования сверх европейских норм. Мы призываем национальные правительства пересмотреть такие подходы и избегать избыточных требований без необходимости, так как это лишь усиливает бюрократическое бремя», – отметил Домбровскис.

#валдис домбровскис
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го февраля

    Он умеет только уничтожать!!!

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го февраля

    Как в свое время " хомяк" предал и уничтожил экономику Латвии, так сейчас и предаст ЕС.

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