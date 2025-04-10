Американские солдаты не могут так просто исчезнуть из Европы — начштаба Земессардзе

Только что из поездки в Украину вернулся глава штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш. Ситуация на фронте, моральный дух украинцев, возможность нападения России на Балтию и уход американских войск из Европы — все эти темы он затронул в своем интервью в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4, пишет LSM+.

Россия продолжает наступать, Украина вынуждена сдавать некоторые позиции, но моральный дух украинцев по-прежнему очень высок, и страна по-прежнему продолжает обороняться. Такова оценка Слайдиньша ситуации на украинском фронте.

С точки зрения обеспечения боеприпасами Украина сейчас находится в более выигрышном положении, чем год назад, когда она испытывала снарядный голод. Сейчас снарядов достаточно, и в комбинации с ударами беспилотников и минированием местности это позволяет сдерживать натиск российской армии, считает эксперт.

Однако в Украине очень остро стоит вопрос человеческих ресурсов в рядах ВСУ. Каждый месяц на фронт уходят 30-35 тысяч человек. В Украине все громче говорится о необходимости тотальной мобилизации, но это решение, которое, кстати, не поддерживает президент, негативно сказалось бы на украинской экономике. Вот почему для украинцев так важно техническое преимущество, подчеркивает Слайдиньш.

«Главным в современной войне давно уже является не танк. Посмотрите, что стало с российской первой танковой армией, этим элитным подразделением, которое застряло в Купянске. По сути, она ничего не смогла добиться. В наше время разведка гораздо более совершенна, чем раньше, и как только происходит движение техники, тут же в воздухе появляются рои беспилотников, которые ее атакуют», — говорит глава штаба Земессардзе.

О заходе ВСУ в Курскую и Белгородскую области РФ Слайдиньш отозвался так: «О том, правильно ли была проведена эта операция или нет, будут судить историки спустя годы. Но она показала, что путинский режим не очень-то способен защитить свою собственную территорию».

Перспективы окончания войны Слайдиньшу кажутся весьма туманными. «На данный момент невозможно сказать, когда закончится эта война.

Очень вероятно, что в этом году мирный договор подписан не будет, потому что слишком много вопросов, которые нужно решить. Переговоры о территориях еще не начались, и это те красные линии, за которые Украина будет цепляться до самого последнего момента».

Говоря о возможном уменьшении американского военного контингента в Европе, эксперт подчеркнул: «Насколько я понимаю, речь идет о 10 тысячах из тех 20 тысяч, которые бывший президент Байден отправил в Европу после начала войны в Украине в 2022 году. Но американские солдаты не могут так просто исчезнуть из Европы — у них же техника, оборудование... Пока все это больше похоже на информационную бурю».

К предстоящим российско-белорусским учениям «Запад» эксперт призвал относиться очень серьезно.

«Как мы помним по предыдущим учениям, они стали предвестием войны — тогда Россия вывела штурмовые группы с территории Беларуси в сторону Киева. Путин до сих пор не отбросил мысль вовлечь Беларусь в войну в Украине.

Сейчас в Беларуси активно улучшаются дороги, инфраструктура. Вопрос в том, какие силы Россия сможет туда передислоцировать и будет ли в этот момент прекращение огня на территории Украины».

Разговоры о том, что Россия в ближайшее время нападет на страны Балтии, Слайдиньш считает спекуляциями. «Пока украинский фронт требует от России огромных ресурсов, вряд ли она пойдет куда-то в западном направлении и откроет второй фронт. Нет, я так не думаю».

Но Латвия в любом случае должна наращивать свою обороноспособность. «Латвийская армия, включая Земессардзе, продолжает развивать свои боевые возможности. Мы тренируемся, мы внедряем инновации, мы анализируем войну в Украине, чтобы сделать правильные выводы и быть готовыми защитить страну в любой момент. Но здесь не должно быть «зрителей». Все общество должно работать над укреплением национальной безопасности».