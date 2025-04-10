Браже: жесткие санкции ограничивают Россию и укрепляет нашу с Украиной безопасность

Жесткая санкционная политика сдерживает страну-агрессора Россию и укрепляет нашу безопасность и безопасность Украины, заявила министр иностранных дел Байба Браже на заседании координационного совета по санкциям.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, министр сообщила, что Латвия продолжит жесткую санкционную политику в отношении России, и подчеркнула, что сейчас не тот момент, чтобы говорить об ослаблении санкций.

Санкции работают, несмотря на попытки России это отрицать: это доказывает и тот факт, что на всех переговорах с США Россия пытается добиться отмены санкций, отметила Браже.

Министр иностранных дел напомнила, что 24 февраля этого года Евросоюзом был принят 16-й пакет санкций, в котором установлен ряд новых ограничений по секторам, а также санкции против конкретных лиц. Особое внимание уделено ограничению деятельности российского теневого флота. При этом министр сообщила, что ведется работа по подготовке нового 17-го пакета санкций против России. Применение санкций продолжится в тесной координации в том числе с США и Соединенным Королевством.

Браже призвала участников заседания координационного совета по санкциям к дальнейшему конструктивному сотрудничеству как в разработке новых санкций, так и в процессе разъяснительной работы в среде предпринимателей о недопустимости сотрудничества с Россией.

Заместитель начальника Службы финансовой разведки Паулис Ильенков представил актуальные темы и выводы в сфере исполнения санкций. Старший эксперт управления по предотвращению отмывания денег Банка Латвии из отдела обеспечения соответствия Артис Айзупиетис и старший экономист управления монетарной политики из отдела анализа макроэкономики Матисс Мирошников рассказали об изменениях в товарно-финансовых потоках.