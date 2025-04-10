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Браже: жесткие санкции ограничивают Россию и укрепляет нашу с Украиной безопасность 6 1057

Политика
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Браже: жесткие санкции ограничивают Россию и укрепляет нашу с Украиной безопасность
ФОТО: LETA

Жесткая санкционная политика сдерживает страну-агрессора Россию и укрепляет нашу безопасность и безопасность Украины, заявила министр иностранных дел Байба Браже на заседании координационного совета по санкциям.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, министр сообщила, что Латвия продолжит жесткую санкционную политику в отношении России, и подчеркнула, что сейчас не тот момент, чтобы говорить об ослаблении санкций.

Санкции работают, несмотря на попытки России это отрицать: это доказывает и тот факт, что на всех переговорах с США Россия пытается добиться отмены санкций, отметила Браже.

Министр иностранных дел напомнила, что 24 февраля этого года Евросоюзом был принят 16-й пакет санкций, в котором установлен ряд новых ограничений по секторам, а также санкции против конкретных лиц. Особое внимание уделено ограничению деятельности российского теневого флота. При этом министр сообщила, что ведется работа по подготовке нового 17-го пакета санкций против России. Применение санкций продолжится в тесной координации в том числе с США и Соединенным Королевством.

Браже призвала участников заседания координационного совета по санкциям к дальнейшему конструктивному сотрудничеству как в разработке новых санкций, так и в процессе разъяснительной работы в среде предпринимателей о недопустимости сотрудничества с Россией.

Заместитель начальника Службы финансовой разведки Паулис Ильенков представил актуальные темы и выводы в сфере исполнения санкций. Старший эксперт управления по предотвращению отмывания денег Банка Латвии из отдела обеспечения соответствия Артис Айзупиетис и старший экономист управления монетарной политики из отдела анализа макроэкономики Матисс Мирошников рассказали об изменениях в товарно-финансовых потоках.

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#санкции #латвия-россия #байба браже
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(6)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    11-го апреля

    Мнение министра Браже сугубо личное .прочитав мировые сми мы увидим мнения лидеров других более разумных и реально мысливших государств мнения совершенно обратного толка.

    13
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    11-го апреля

    ХВАТИТ ВРАТЬ !!!

    16
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го апреля

    Браже готова отправить Латвию и все ее население вслед за Украиной на реальное поле боя с Россией?! Смотрите за кого голосовать будете!!!

    22
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го апреля

    А что делать когда других нет, а если и есть то ещё хуже.

    12
    3
  • Д
    Дед
    10-го апреля

    Она не понимает, что она позорит Латвию, что все смеются ни над этой дурой, а над страной, которую она представляет. Ни один шпион не сделает такого убытка, как это чучело!

    37
    2
  • F
    FOXBAT
    10-го апреля

    Ну неужели эта шапокляк не понимает, что никакие санкции не поставят Великую Страну на колени ! Плюс дружба с Индией и Китаем... С соседом дружить надо !

    34
    3
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