Your browser does not support the video tag.

"Канада не продается" - написано на трибуне, с которой выступает глава провинции Онтарио Даг Форд.

С сегодняшнего дня президент США Дональд Трамп ввел 25%-е пошлины на импорт из Канады. Канада нанесла болезненный контрудар. Премьер-министр Канада Джастин Трюдо заявил, что Вашингтон начал торговую войну против Канады. «Сегодня США, наш ближайший союзник и друг, объявил торговую войну против Канады», – сказал премьер. В ответ Оттава ввела аналогичные пошлины на американские товары. «Канада вводит 25% пошлины против американских товаров стоимостью в 155 миллиардов долларов», – объявил Трюдо. «Действие канадских пошлин против американских товаров продолжится до тех пор, пока США не отменят свои», – добавил он. Вашингтон оперативно отреагировал на угрозу. США незамедлительно увеличат пошлины для Канады в случае введения ею ответных мер, заявил Дональд Трамп. «Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что, когда он введет ответный тариф в отношении США, наш ответный тариф немедленно увеличится на ту же сумму!», – написал президент США, назвав премьер-министра губернатором. Губернаторы, напомним, возглавляют американские штаты. Похоже, канадцев это не испугало. «Пониженный в звании» Трюдо понизил уровень контрагента, который отвечает угрозами на угрозы Трампа. А именно угрожать США назначен глава канадской провинции Онтарио Даг Форд, который объявил на брифинге об антиамериканских мерах: Всем американским компаниям будет запрещено участвовать в государственных закупках. Провинция разрывает контракт со Starlink Илона Маска. Онтарио введет 25% налог на экспорт электроэнергии в США. Отметим, что Онтарио поставляет электроэнергию примерно 1,5 миллиона клиентов в приграничных штатах США. "Мы без колебаний отключим их от электричества", – предупредил также Форд. "Мы должны убедиться, что Америка почувствует боль", – сказал глава правительства Онтарио. Кроме того, по словам Форда, Liquor Control Board of Ontario, которая считается крупнейшим покупателем алкоголя в мире, также убирает американскую продукцию с полок своих магазинов. Чем ответит Вашингтон? ДОПОЛНЕНО: Завтра Трамп может ослабить пошлины для Канады и Мексики, заявил министр торговли США Лютник. Об этом сообщает Bloomberg. «И мексиканцы, и канадцы весь день сегодня говорили со мной по телефону, пытаясь показать, что они справятся лучше, и президент слушает», – сказал Лютник. Он считает, что тарифы, скорее всего, окажутся «где-то посередине» между максимальными и нынешними.

Поделиться статьей