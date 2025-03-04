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«Америка почувствует боль»: США развязали торговую войну со страной НАТО (ДОПОЛНЕНО) 0

В мире
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV

"Канада не продается" - написано на трибуне, с которой выступает глава провинции Онтарио Даг Форд.

С сегодняшнего дня президент США Дональд Трамп ввел 25%-е пошлины на импорт из Канады. Канада нанесла болезненный контрудар.

Премьер-министр Канада Джастин Трюдо заявил, что Вашингтон начал торговую войну против Канады.

«Сегодня США, наш ближайший союзник и друг, объявил торговую войну против Канады», – сказал премьер.

В ответ Оттава ввела аналогичные пошлины на американские товары. «Канада вводит 25% пошлины против американских товаров стоимостью в 155 миллиардов долларов», – объявил Трюдо.

«Действие канадских пошлин против американских товаров продолжится до тех пор, пока США не отменят свои», – добавил он.

Вашингтон оперативно отреагировал на угрозу. США незамедлительно увеличат пошлины для Канады в случае введения ею ответных мер, заявил Дональд Трамп.

«Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что, когда он введет ответный тариф в отношении США, наш ответный тариф немедленно увеличится на ту же сумму!», – написал президент США, назвав премьер-министра губернатором. Губернаторы, напомним, возглавляют американские штаты.

Похоже, канадцев это не испугало. «Пониженный в звании» Трюдо понизил уровень контрагента, который отвечает угрозами на угрозы Трампа. А именно угрожать США назначен глава канадской провинции Онтарио Даг Форд, который объявил на брифинге об антиамериканских мерах:

  1. Всем американским компаниям будет запрещено участвовать в государственных закупках.

  2. Провинция разрывает контракт со Starlink Илона Маска.

  3. Онтарио введет 25% налог на экспорт электроэнергии в США.

Отметим, что Онтарио поставляет электроэнергию примерно 1,5 миллиона клиентов в приграничных штатах США. "Мы без колебаний отключим их от электричества", – предупредил также Форд.

"Мы должны убедиться, что Америка почувствует боль", – сказал глава правительства Онтарио.

Кроме того, по словам Форда, Liquor Control Board of Ontario, которая считается крупнейшим покупателем алкоголя в мире, также убирает американскую продукцию с полок своих магазинов.

Чем ответит Вашингтон?

ДОПОЛНЕНО: Завтра Трамп может ослабить пошлины для Канады и Мексики, заявил министр торговли США Лютник. Об этом сообщает Bloomberg.

«И мексиканцы, и канадцы весь день сегодня говорили со мной по телефону, пытаясь показать, что они справятся лучше, и президент слушает», – сказал Лютник.

Он считает, что тарифы, скорее всего, окажутся «где-то посередине» между максимальными и нынешними.

#сша #канада
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