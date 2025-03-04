"Канада не продается" - написано на трибуне, с которой выступает глава провинции Онтарио Даг Форд.
С сегодняшнего дня президент США Дональд Трамп ввел 25%-е пошлины на импорт из Канады. Канада нанесла болезненный контрудар.
Премьер-министр Канада Джастин Трюдо заявил, что Вашингтон начал торговую войну против Канады.
«Сегодня США, наш ближайший союзник и друг, объявил торговую войну против Канады», – сказал премьер.
В ответ Оттава ввела аналогичные пошлины на американские товары. «Канада вводит 25% пошлины против американских товаров стоимостью в 155 миллиардов долларов», – объявил Трюдо.
«Действие канадских пошлин против американских товаров продолжится до тех пор, пока США не отменят свои», – добавил он.
Вашингтон оперативно отреагировал на угрозу. США незамедлительно увеличат пошлины для Канады в случае введения ею ответных мер, заявил Дональд Трамп.
«Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что, когда он введет ответный тариф в отношении США, наш ответный тариф немедленно увеличится на ту же сумму!», – написал президент США, назвав премьер-министра губернатором. Губернаторы, напомним, возглавляют американские штаты.
Похоже, канадцев это не испугало. «Пониженный в звании» Трюдо понизил уровень контрагента, который отвечает угрозами на угрозы Трампа. А именно угрожать США назначен глава канадской провинции Онтарио Даг Форд, который объявил на брифинге об антиамериканских мерах:
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Всем американским компаниям будет запрещено участвовать в государственных закупках.
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Провинция разрывает контракт со Starlink Илона Маска.
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Онтарио введет 25% налог на экспорт электроэнергии в США.
Отметим, что Онтарио поставляет электроэнергию примерно 1,5 миллиона клиентов в приграничных штатах США. "Мы без колебаний отключим их от электричества", – предупредил также Форд.
"Мы должны убедиться, что Америка почувствует боль", – сказал глава правительства Онтарио.
Кроме того, по словам Форда, Liquor Control Board of Ontario, которая считается крупнейшим покупателем алкоголя в мире, также убирает американскую продукцию с полок своих магазинов.
Чем ответит Вашингтон?
ДОПОЛНЕНО: Завтра Трамп может ослабить пошлины для Канады и Мексики, заявил министр торговли США Лютник. Об этом сообщает Bloomberg.
«И мексиканцы, и канадцы весь день сегодня говорили со мной по телефону, пытаясь показать, что они справятся лучше, и президент слушает», – сказал Лютник.
Он считает, что тарифы, скорее всего, окажутся «где-то посередине» между максимальными и нынешними.
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