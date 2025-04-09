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Как Германия прорабатывает травму национал-социализма: новый музей во Фрайбурге 1 748

В мире
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Для жертв нацизма время остановилось.

Для жертв нацизма время остановилось.

Представлены фотографии жертв, а на стены помещения нанесены 1048 имен людей, убитых с 1933 по 1945 годы или погибших в результате преследований.

Во Фрайбурге открылся Центр документации истории национал-социализма. Новый культурный институт стал частью Городских музеев Фрайбурга. Новый документационный центр показывает Фрайбург во времена национал-социализма. Создатели видят в нем не только мемориал, но и просветительский проект.

Дом находится под охраной как памятник, его прошлое само по себе является частью экспозиции. Документационный центр расположен в здании бывшего городского транспортного управления, построенном в 1936 году. Там же находится бомбоубежище времен Второй мировой войны. Это управление служило своего рода туристическим оператором, но с отчетливой пропагандистской миссией, и тесно сотрудничало с нацистским объединением "Сила через радость".

Постоянная экспозиция "Фрайбург при национал-социализме" доступна на трех языках - немецком, английском и французском - и включает предметы, способные немало поведать о тех мрачных годах. Потемневшие наручные часы с оторванным ремешком - один из таких экспонатов.

Они принадлежали фрайбургскому художнику Людвигу Бертхольду и были изъяты у него в концлагере Дахау. Художник прошел через три лагеря и выжил, но после войны его след затерялся. Во Фрайбург часы передал документационный центр в Бад-Арользене в земле Гессен с целью отыскать потомков Бертхольда и вручить прибор им.

Интерактивные элементы выставки знакомят посетителей с биографиями, конкретными местами или определенными событиями и тем самым проводят по этому историческому периоду. А колонны с комментариями рассказывают о возможностях противостояния нацистам, доступных как отдельным людям, так и группам.

Под крышей документационного центра нашлось место и для части библиотеки Гертруд Лукнер (Gertrud Luckner) - участницы движения Сопротивления, выжившей в женском концлагере Равенсбрюк. В соседнем здании расположился земельный Центр политического образования.

Документационный центр поделен на несколько тематических зон. Первый этаж, посвященный событиям 1918-1933 годов, рассказывает о городском обществе в пору перемен и знакомит с Веймарской республикой и предысторией нацизма. В бывшем бомбоубежище посетителям дана возможность узнать, что скрывалось за фасадом "народной общности" (Volksgemeinschaft). Под этим пропагандистским клише в "третьем рейхе" понимали сплочение нации ради общей цели. Затем гости видят мрачные страницы Второй мировой, когда насилие стало обыденным явлением. А экспозиция на втором этаже повествует о последствиях национал-социализма и его осмыслении с 1945 года до наших дней.

В крытом дворике появился мемориал, посвященный всем жителям Фрайбурга, которые подвергались преследованиям со стороны нацистов. В мемориальном сооружении представлены фотографии жертв, а на стены помещения нанесены 1048 имен людей, убитых с 1933 по 1945 годы или погибших в результате преследований. С биографиями 700 человек из 1048 можно ознакомиться в приложении музея.

Создатели документационного центра не забыли о гонениях на фрайбургских евреев. В пол мемориального помещения вмонтированы витрины с камнями фундамента Старой синагоги, разрушенной в 1938 году. Камни были обнаружены во время реконструкции площади, вблизи которой находилась синагога.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го апреля

    Немцев всё продолжают чморить вводя нацию до состояния амёбного куколдизма. Чего там удивляться что бибизяны там бесо@бят и в рыло дать там некому. Вместо этого убегают рыдая истерично вереща в телефончик-"полиция!!!полициияя!!!"😭😭😭😭 Выдрессировали импотентов.

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