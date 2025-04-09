Замена счетчиков расхода воды - не раз в четыре года, а раз в 10 лет, и не на б/у, а на новые

Чтобы жителям многоквартирных домов больше не приходилось заботиться о проверке и замене счетчиков расхода воды раз в четыре года, в дальнейшем новые и одноразовые счетчики могли бы служить не менее десяти лет - такие изменения в регулировании предложило Министерство экономики.

В марте состоялось публичное обсуждение предложенных министерством изменений, но почти все поступившие отзывы были негативными. Специалисты отрасли инициативу оценивают как поспешную. Несмотря на то, что Минэкономики в результате задуманной реформы обещает жителям экономию денег, отраслевые специалисты прогнозируют обратное.

Дата вступления изменений в силу, записанная в проекте поправок, - 1 мая. Это уже через три недели, но документ не добрался даже до утверждения в Кабинете министров. В Минэкономики говорят, что еще идет процесс разработки проекта правил и неизвестно, когда планируемые поправки будут рассмотрены правительством. Если бы эти правила и вступили в силу, то жителям какое-то время было бы довольно сложно ориентироваться в путанице требований: еще сравнительно недавно правительством были приняты другие правила, которые в будущем требуют обязательной установки дистанционно считываемых счетчиков горячей воды.

Согласно порядку установки и проверки счетчиков воды, или верификации, многоквартирные дома имеют два вида счетчиков расхода воды - общий счетчик дома и счетчики в каждой квартире. Вечной проблемой, особенно выраженной в некоторых домах, являются так называемые потери воды, то есть разница в потреблении, которая образуется между показаниями общего счетчика здания и общими показаниями установленного в квартирах оборудования, которую жители должны оплатить.

Минэкономики решило отказаться от возможности повторного использования этого оборудования, как происходит сейчас. Это означает, что повторная верификация в дальнейшем больше не предусматривается. Впредь каждые десять лет, если производитель не указал другой срок использования, счетчики будет необходимо заменить на новые. Стоит отметить, что изменения коснутся только установленных в квартирах счетчиков, а для общих счетчиков зданий планируется сохранить прежний порядок верификации.