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Замена счетчиков расхода воды - не раз в четыре года, а раз в 10 лет, и не на б/у, а на новые 4 6270

Наша Латвия
Дата публикации: 09.04.2025
LETA
Замена счетчиков расхода воды - не раз в четыре года, а раз в 10 лет, и не на б/у, а на новые

Чтобы жителям многоквартирных домов больше не приходилось заботиться о проверке и замене счетчиков расхода воды раз в четыре года, в дальнейшем новые и одноразовые счетчики могли бы служить не менее десяти лет - такие изменения в регулировании предложило Министерство экономики.

В марте состоялось публичное обсуждение предложенных министерством изменений, но почти все поступившие отзывы были негативными. Специалисты отрасли инициативу оценивают как поспешную. Несмотря на то, что Минэкономики в результате задуманной реформы обещает жителям экономию денег, отраслевые специалисты прогнозируют обратное.

Дата вступления изменений в силу, записанная в проекте поправок, - 1 мая. Это уже через три недели, но документ не добрался даже до утверждения в Кабинете министров. В Минэкономики говорят, что еще идет процесс разработки проекта правил и неизвестно, когда планируемые поправки будут рассмотрены правительством. Если бы эти правила и вступили в силу, то жителям какое-то время было бы довольно сложно ориентироваться в путанице требований: еще сравнительно недавно правительством были приняты другие правила, которые в будущем требуют обязательной установки дистанционно считываемых счетчиков горячей воды.

Согласно порядку установки и проверки счетчиков воды, или верификации, многоквартирные дома имеют два вида счетчиков расхода воды - общий счетчик дома и счетчики в каждой квартире. Вечной проблемой, особенно выраженной в некоторых домах, являются так называемые потери воды, то есть разница в потреблении, которая образуется между показаниями общего счетчика здания и общими показаниями установленного в квартирах оборудования, которую жители должны оплатить.

Минэкономики решило отказаться от возможности повторного использования этого оборудования, как происходит сейчас. Это означает, что повторная верификация в дальнейшем больше не предусматривается. Впредь каждые десять лет, если производитель не указал другой срок использования, счетчики будет необходимо заменить на новые. Стоит отметить, что изменения коснутся только установленных в квартирах счетчиков, а для общих счетчиков зданий планируется сохранить прежний порядок верификации.

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#счетчики
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(4)
  • Г
    Геннадий
    10-го апреля

    В г.Ливаны с 2013 в каждой квартире стоят только дистанционные счётчики воды, вставляет домоуправление, стоит один счётчик около 45 евро вместе с работой, меняет через 4 года и само домоуправление снимает показание. Проблем никаких. Утечки воды город незнает.

    21
    10
  • Г
    Геннадий
    10-го апреля

    В г.Ливаны с 2013 в каждой квартире стоят ТОЛЬКО дистанционные счётчики воды, вставляет их само домоуправление, стоит один счётчик около 45 евро вместе с работой, меняет через 4 года и само домоуправление снимает показание. Проблем никаких. Утечки воды город незнает. Берите пример. Вы даже не предствляете как это удобно, просто,легко .

    19
    15
  • SR
    Sergejs Ribakovs
    10-го апреля

    Вот кто то поварится на счётчиках. Только ж две фирмы продавать будут. И все изявят желание добровольно принудительно купить,а потом ещё и постоянно платить за это. Ну только у нас это может быть. Разувают народ по полной.

    94
    6
  • JB
    Janis Berzin
    10-го апреля

    Поставят население на счётчик - платить каждый месяц за "обслуживание" счётчика, а раз в десять лет покупать новый. Выворачивайте карманы!

    93
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