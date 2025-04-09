Цены на хлеб в России стали доходить до 170 рублей (1,7 евро) за килограмм: столько предлагают заплатить жителям Северо-Западного федерального округа. А на Чукотке вообще доходит до 250 (2,50 евро). В Центральном килограмм пшеничного хлеба обойдется в 126 рублей, а в среднем россияне платят за продукт первой необходимости по 107 рублей за килограмм, следует из данных Росстата. При этом за последние три года цена на пшеницу снизилась. Эксперты, опрошенные корреспондентом 161.RU, спорят, кто виноват: хлебопеки или фермеры.

По данным Росстата, всего три округа продают килограмм хлеба дешевле 100 рублей, эти субъекты находятся на юго-западе страны. Самый недорогой покупают жители Северо-Кавказского федерального округа: продукт в среднем стоит 72 рубля за килограмм. Для сравнения: в Северо-Западном федеральном округе хлеб стоит в два с лишним раза дороже — цена достигает 160 рублей за килограмм.

В Южном федеральном округе хлеб в среднем обходится в 91 рубль, в Приволжском — в 94 рубля. В остальных субъектах страны продукт первой необходимости стоит дороже ста рублей. Повышение цены связано с инфляцией, ростом издержек, подорожанием дизтоплива, оплатой труда рабочих и влиянием санкций, сказал корреспонденту 161.RU Александр Родин, президент донской Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР).

—Обеспеченность пшеницей у Ростовской области высокая, но она по себестоимости другая уже. Стоимость зерна уже такого дохода не дает, как раньше. Военная обстановка чисто связана. Надо регулировать цены, безусловно. Государство должно регулировать. Если на что-то из издержек растет цена, это обязательно взывает рост цены продукта. Растет на горючее, на удобрения, на электроэнергию. Это всё взаимосвязано, — объяснил Родин.

Эти же причины перечисляет и Николай Тютюнников, председатель совета директоров группы компаний «Каравай». Он подчеркивает, что рост цен на хлеб связан с растущей стоимостью издержек производства. «Каравай» поднял стоимость продукции для торговых сетей в этом году.

Плодородный юг тоже столкнулся с подорожанием хлеба. Так, в 2024 году Ростовская область стала лидером среди регионов России по производству пшеницы. Донские аграрии собрали больше 10 миллионов тонн — это 12,3% урожая от общего по стране объема, сообщили аналитики агробизнеса «АБ-центра». Но за год хлеб в Ростове подорожал на 20% — цена выросла на 16 рублей, посчитали специалисты Ростовстата.

Ростовская область, как и Краснодарский край, не имеют весомых преимуществ из-за плодородных земель и высоких урожаев для хлебопеков — цены на хлеб будут расти вне зависимости от того, сколько в регионе собирают пшеницы, сообщил корреспонденту 161.RU президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.