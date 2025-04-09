Baltijas balss logotype

Вступают в силу повышенные пошлины США 3 947

В мире
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Вступают в силу повышенные пошлины США
ФОТО: pixabay

В среду вступают в силу новые, более высокие ввозные пошлины США для примерно 60 торговых партнёров, включая Европейский союз (ЕС). Для импорта из ЕС установлен тариф в размере 20%, а для Китая – 104%. Новые пошлины вступили в силу в среду в 7:01 по латвийскому времени, пишет LETA со ссылкой на DPA и AFP.

Это очередной шаг в агрессивной торговой политике президента США Дональда Трампа, которая вызывает опасения по поводу возможного начала рецессии в мировой экономике.

Ранее сообщалось, что 5 апреля вступили в силу 10-процентные ввозные пошлины США на импорт почти из всех иностранных государств.

ЕС заявил о намерении принять ответные меры, хотя также выразил готовность к переговорам с США. О возможных контрмерах объявили и многие другие страны мира.

Больше всего от новых тарифов пострадал Китай — главный экономический соперник Вашингтона, но в то же время и важный торговый партнёр. С момента возвращения Трампа в Белый дом китайская продукция облагается пошлинами, которые в совокупности достигли 104%.

Сначала был введён дополнительный тариф в размере 34% на китайские товары. Однако после того, как Китай ответил зеркальными мерами в отношении американской продукции, Трамп ввёл ещё одну надбавку в размере 50%.

С учётом введённых в феврале и марте пошлин, совокупный рост тарифов на китайские товары во время второго срока Трампа достиг 104%.

Пекин не демонстрирует намерений идти на уступки, пообещав бороться в торговой войне до конца и защищать свои интересы ответными мерами.

Ответные китайские тарифы на американские товары в размере 34% вступят в силу в четверг.

Трамп считает, что его политика поможет восстановить утраченную промышленную базу США, побуждая компании возвращать производство в страну.

Тем не менее многие бизнес-эксперты и экономисты сомневаются, насколько быстро — и возможно ли вообще — это произойдёт, предупреждая о росте инфляции, поскольку тарифы повышают цены.

Во вторник Трамп заявил, что США ежедневно получают почти два миллиарда долларов дохода от пошлин.

Также вечером во вторник Трамп сообщил, что США в ближайшее время объявят о введении высоких тарифов на фармацевтическую продукцию.

Отдельно Канада объявила, что в среду вступают в силу её пошлины на определённые автомобили, импортируемые из США.

Читайте нас также:
#сша
7
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • ТК
    Тото Кутунио
    9-го апреля

    Старший брат, надёжный партнёр, локомотив процветания и стабильности, ведь так?

    12
    1
  • Д
    Дед
    9-го апреля

    На что поднимутся цены? Хотя у нас они и так поднимутся, прав, Бесс Толковый.

    5
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го апреля

    Ой, да и нас - рать?

    6
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 278
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 759
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 438
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 0
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 23
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 33
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 48
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 78
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 71
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 0
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 23
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео