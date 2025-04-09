Вступают в силу повышенные пошлины США

В среду вступают в силу новые, более высокие ввозные пошлины США для примерно 60 торговых партнёров, включая Европейский союз (ЕС). Для импорта из ЕС установлен тариф в размере 20%, а для Китая – 104%. Новые пошлины вступили в силу в среду в 7:01 по латвийскому времени, пишет LETA со ссылкой на DPA и AFP.

Это очередной шаг в агрессивной торговой политике президента США Дональда Трампа, которая вызывает опасения по поводу возможного начала рецессии в мировой экономике.

Ранее сообщалось, что 5 апреля вступили в силу 10-процентные ввозные пошлины США на импорт почти из всех иностранных государств.

ЕС заявил о намерении принять ответные меры, хотя также выразил готовность к переговорам с США. О возможных контрмерах объявили и многие другие страны мира.

Больше всего от новых тарифов пострадал Китай — главный экономический соперник Вашингтона, но в то же время и важный торговый партнёр. С момента возвращения Трампа в Белый дом китайская продукция облагается пошлинами, которые в совокупности достигли 104%.

Сначала был введён дополнительный тариф в размере 34% на китайские товары. Однако после того, как Китай ответил зеркальными мерами в отношении американской продукции, Трамп ввёл ещё одну надбавку в размере 50%.

С учётом введённых в феврале и марте пошлин, совокупный рост тарифов на китайские товары во время второго срока Трампа достиг 104%.

Пекин не демонстрирует намерений идти на уступки, пообещав бороться в торговой войне до конца и защищать свои интересы ответными мерами.

Ответные китайские тарифы на американские товары в размере 34% вступят в силу в четверг.

Трамп считает, что его политика поможет восстановить утраченную промышленную базу США, побуждая компании возвращать производство в страну.

Тем не менее многие бизнес-эксперты и экономисты сомневаются, насколько быстро — и возможно ли вообще — это произойдёт, предупреждая о росте инфляции, поскольку тарифы повышают цены.

Во вторник Трамп заявил, что США ежедневно получают почти два миллиарда долларов дохода от пошлин.

Также вечером во вторник Трамп сообщил, что США в ближайшее время объявят о введении высоких тарифов на фармацевтическую продукцию.

Отдельно Канада объявила, что в среду вступают в силу её пошлины на определённые автомобили, импортируемые из США.