США продолжили передавать данные Украине

Соединенные Штаты Америки не прекращали делиться с Украиной разведывательными данными, необходимыми для ее обороны. Об этом стало известно телеканалу Fox News.

Три источника в американских силовых структурах рассказали журналистам, что Киев продолжит и дальше получать секретные данные, необходимые для обороны страны. Однако ЦРУ и ФБР прекратили делиться разведывательной информацией для организации наступательных операций.

При этом другой источник заявил, что силовые структуры США могут продолжить обмениваться «всеми данными» с украинскими коллегами. Согласно его ожиданиям, пауза носит «весьма временный характер».

«У Украины было одно единственное преимущество перед Россией: информационное превосходство. Если бы его не было, Киев оказался бы в беде», — сказал научный сотрудник по вопросам обороны в Институте Хадсона Джан Касапоглу. Он также подчеркнул, что у Европы нет достаточного потенциала, чтобы заполнить этот вакуум.

Бывший офицер военной разведки Мэтью Шумейкер заявил, что пауза в обмене данными создает стратегический дисбаланс, вынуждая Украину занять преимущественно оборонительную позицию. Шумейкер полагает, что пауза в обмене разведданными — часть тактики администрации Дональда Трампа при переговорах. «Это был скорее сигнал украинским политикам о том, что США могут прекратить помощь по своему желанию», — заключил специалист.